Подготовката за изборите: Депутатите изслушаха министъра на електронното управление и ръководството на ЦИК

Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Запази

До официалното начало на предизборната кампания остават 9 дни

Снимка: БТА


Слушай новината

Подготовката и организацията на предстоящите предсрочни парламентарни избори върви по план – това стана ясно от изслушването в парламента на министъра на електронното управление и ръководството на ЦИК. Вместо да се съсредоточат основно върху експертни въпроси, до голяма степен депутатите изместиха дебата и го превърнаха в предизборно говорене с взаимни обвинения.

Още преди началото на изслушването ИТН и ПП-ДБ сблъскаха позиции. Темата: честността на вота.

Станислав Балабанов - депутат от ПГ на ИТН: "Машините са отново в ръцете на политически и икономически кръгове около ПП-ДБ. Искаме гарантиране на машинното гласуване чрез 100 % проверка на машината, проверка на всички машини преди напускане на склада."

Божидар Божанов - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Ние поискахме от ЦИК да организират тест за хакване на машините. Вие искате в хаоса на недействителните бюлетини, в хаоса на хартиеното гласуване, в тази мътна вода Пеевски и Борисов да добутат до 80 гласа, за да не може да бъде избран нов ВСС."

След като вчера бяха изтеглени серийните номера на машините, които ще бъдат удостоверени, днес депутатите критикуваха действията на министерството на електронното управление.

Ангел Славчев - депутат от ПГ на "Възраждане": "Няма методика за удостоверяване на машините. С тези действия МЕУ вчера волно или неволно направиха опит да делегитимират изборите с машини."

Георги Шарков - служебен министър на електронното управление: "Все още няма сключен договор от ЦИК с изпълнителя, свързан с обслужването на машините. Имаме сформиране на работна група за актуализиране на методиката за удостоверяване на съответствията."

Георги Кръстев - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "По принцип логиката е обратната: първо наливате софтуера във всички машини, след това на случаен принцип теглите такива за представителна извадка. Това буди съмнения у българските граждани дали няма нагласен процес."

Борислав Гуцанов - депутат от ПГ на БСП-ОЛ: "Около 9600 машини са с изтекла гаранция."

Георги Шарков - служебен министър на електронното управление: "Вие също карате коли или използвате телефони с изтекли гаранции. Всички имат следгаранционно обслужване."

ЦИК са казали на кметовете: консултациите за назначаване на секционни комисии да не бъдат по-рано от 12 март.

Камелия Нейкова - председател на ЦИК: "Защото какво се получава: провеждат се консултациите, определя се броя на членовете на СИК и впоследствие, когато РИК получат поименния състав започва масово освобождаване и заменяне на членове на СИК."

Някои припомниха предишния вот.

Павлин Найденов - депутат от ПГ на АПС: "Материалите от гласуването - видяхте, че много от тях бяха изчезнали."

Камелия Нейкова - председател на ЦИК: "В ЦИК постъпи информация от общини, че има намерени бюлетини, съхранени от общинската администрация в същото помещение, но поставени в друга торба. Мерки по отношение на правилното съхранение се вземат."

Не липсваха и лични нападки.

Станислав Анастасов - депутат от ПГ на "ДПС - Ново начало": "Колко пъти от януари до сега вие сте се срещал с Божидар Божанов, Ивайло Мирчев, Асен Василев, Васил Терзиев?"

Георги Шарков - служебен министър на електронното управление: "Една единствена среща с народния представител Божидар Божанов, професионална - свързана с детайли по процедурата на изборите."

Божидар Божанов - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "И на тази среща съм изпратил на министъра нещо, което ще ви изпратя и на вас, моя публичен анализ на риска, свързан с машинното гласуване."

Георги Кръстев - ГЕРБ-СДС: "Служебното правителство е за служебно ползване на ПП-ДБ."

Станислав Анастасов - депутат от ПГ на "ДПС - Ново начало": "И много интересно като излязат резултатите от изборите на 19 април дали Божанов пак ще твърди, че изборите са честни, въпреки, че и МВР е тяхно, и машините са техни."

Ивайло Мирчев - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "И ако този служебен кабинет, и това МВР успеят да ви разбият мрежите за купуване на гласове, ще бъде едно хубаво нещо, свършено за тази страна."

Радостин Василев - председател на МЕЧ: "Два големи враждуващи лагера. Буферът е ЦИК."

Красимира Катинчарова - депутат от ПГ на "Величие": "Доверието - него удостоверяваме на изборите."

снимки: БТА

До официалното начало на предизборната кампания остават 9 дни.

