400 милиона барела петрол от стратегическите резерви ще бъдат предложени на пазара

400 милиона барела петрол от стратегическите резерви ще бъдат деблокирани и предложени на пазара като противодействие на скока на цените заради войната в Близкия изток. Това историческо решение взеха 32-страни-членки на Международната агенция по енергетика, базирана в Париж.

Най-голям принос ще имат Съединените щати и Япония. Колективната мярка подкрепят и лидерите от Г-7, които заседават дистанционно под председателството на Франция. Агенцията обединява страни, които дават две трети от глобалното производство на енергия и 80 процента от потреблението. Всяка от тях трябва да държи в резерв количества петрол, равни на 90-дневното ѝ потребление.

Обявените 400 милиона барела петрол са два пъти повече от обемите, освободени след руската инвазия в Украйна през 2022. Рекордното количеството обаче се равнява на глобалните доставки за три или четири дни или на обеми, които нормално се транспортират през Ормузкия проток в рамките на две седмици.