400 милиона барела петрол от стратегическите резерви ще бъдат предложени на пазара
Количеството се равянава на глобалните доставки за три или четири дни
400 милиона барела петрол от стратегическите резерви ще бъдат деблокирани и предложени на пазара като противодействие на скока на цените заради войната в Близкия изток. Това историческо решение взеха 32-страни-членки на Международната агенция по енергетика, базирана в Париж.
Най-голям принос ще имат Съединените щати и Япония. Колективната мярка подкрепят и лидерите от Г-7, които заседават дистанционно под председателството на Франция. Агенцията обединява страни, които дават две трети от глобалното производство на енергия и 80 процента от потреблението. Всяка от тях трябва да държи в резерв количества петрол, равни на 90-дневното ѝ потребление.
Обявените 400 милиона барела петрол са два пъти повече от обемите, освободени след руската инвазия в Украйна през 2022. Рекордното количеството обаче се равнява на глобалните доставки за три или четири дни или на обеми, които нормално се транспортират през Ормузкия проток в рамките на две седмици.