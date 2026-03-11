БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването

Хората обаче се притесняват, че по-скъпите горива ще увеличат темпа на поскъпване на всички стоки

цените горивата служебната власт бърза мерки поскъпването
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Държавата няма да бърза с мерки срещу поскъпването на горивата, това обяви служебният финансов министър Георги Клисурски. От Министерския съвет все пак разглеждат примери от други държави, които вече прилагат обезщетения за гражданите си. На този фон хората се притесняват, че по-скъпите горива ще увеличат темпа на поскъпване на всички стоки.

За последните 10 дни по родните бензиностанции бензин А-95 е поскъпнал с 8 евроцента за литър, а дизелът с 16 евроцента. И докато другите държави вече започнаха да прилагат мерки в помощ на гражданите, служебният кабинет още обмисля необходимостта и разглежда решенията на другите.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Такива има в Хърватия - като таван на цените. В Германия, като ограничения, колко пъти цените могат да бъдат променяни на колонка. В Гърция – предложения за ваучери за горива."

Служебният министър на финансите отбеляза сериозните колебания на петрола на световните борси, но допълни, че правителството у нас - не бърза с мерки.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Важно е да не прибързваме с мерките и разбира се на второ място ние сме абсолютно готови, ако цените се повишат по-драстично, тогава да защитим българските граждани."

А гражданите контрираха, че цените вече са високи, а мерките на държавата – закъсняват.

Свилен, шофьор: "Да, трябва да се въведат, нормално е, всичко се вдига, а заплатите още си стоят нормално."

- Аз съм на мнение, че държавата може да се погрижи за нас обикновените граждани и да помисли в такава насока за компенсиране.

снимки: БТА, БГНЕС

Хората изразиха притеснения, че по-високите цени на горивата ще рефлектират и върху останалите стоки, което ще наложи ограничения.

Костадин Нешков: "В България по принцип си се ограничаваме, пътуваш само когато е необходимо. Не е само така, колкото да въртиш с колата."

По обяд финансовият министър отбеляза, че ще има среща с ресорните институции за набелязване на мерки срещу високите цени на горивата, но до този час нямаме информация за резултати от срещата.

#служебна власт #високите цени на горивата #високи цени на горивата #цени на горивата

