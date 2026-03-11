борислав сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без разглеждане искането на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов да бъде избран нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов. В продължилия над три часа дебат в колегията бяха единодушни, че на 16 юни 2023 година, когато са решили Сарафов да ръководи прокуратурата, до избор на титуляр в Закона не е съществувало ограничение за неговия мандат.

Пред прокурорската колегия, служебният правосъден министър мотивира предложението за определянето на нов изпълняващ функциите главен прокурор, освен със законовите промени, които поставят ограничението временния мандат да бъде до 6 месеца. Според него липсва обществено доверие в ръководството на прокуратурата.

Андрей Янкулов - служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "Аргументите по целесъобразност, дали всъщност той трябва да упражнява тези функции не бяха коментирани от членовете на Прокурорската колегия и поне не детайлно, защото те се занимаха с въпроса доколко министъра на правосъдието въобще може да иска това от тях. Аз всъщност не исках аз да правя предложение за и.ф. главен прокурор. Аз исках те да определят такъв."

С пълно единодушие колегията прие, че правосъдният министър няма правомощието да предлага за обсъждане въпроса с и.ф., а може да прави предложение само за титуляр на поста.

Калина Чапкънова - говорител на прокурорската колегия във ВСС: "Първо не е налице активна легитимация от страна на министъра да сезира Прокурорската колегия, макар и индиректно, чрез Пленума на ВСС. И вторият наш аргумент, който развихме е, че липсва годен предмет въз основа на който Прокурорската колегия би могла да упражни своето властническо правомощие да избере друг изпълняващ функциите главен прокурор." Андрей Янкулов - служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "Това какво би означавало, че до избор на титуляр винаги ще е г-н Сарафов, независимо от всичко. Някак с това впечатление се остана в дискусията."

От колегията посочиха, че само при промяна на обстоятелствата биха имали основание да преразгледат решението си за избор на и.ф. главен прокурор. Министърът на правосъдието има 14 дни, за да прецени дали да обжалва днешното решение.