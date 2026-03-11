БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:12 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министърът на електронното управление и ЦИК бяха изслушани в парламента

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Депутатите изслушаха министъра на електронното управление и ръководството на ЦИК относно подготовката и организацията на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Станислав Балабанов - депутат от ПГ на ИТН: "Машините са отново в ръцете на политически и икономически кръгове около ПП-ДБ."

Божидар Божанов - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Ние поискахме от ЦИК да организират тест за хакване на машините - някой да опита да дойде и да ги хакне. И вашите велики експерти, които нямало да мълчат, да отидат и да опитат да ги хакнат."

Ангел Славчев - депутат от ПГ на "Възраждане": "Няма изготвена методика за удостоверяване на машините. С тези действия вчела Министерството на електронното управление вчера волно или неволно направиха опит да делегитимират изборите с машини."

Георги Шарков - служебен министър на електронното управление: "Все още няма сключен договор от ЦИК с изпълнителя, свързан с обслужването на машините. Имаме сформиране на работна група за актуализиране на методиката за удостоверяване на съответствията. Ние избираме случайна извадка от машини, за да си подготвим нашата работа, и технически те да бъдат транспортирани до нашия център за сигурност, където се съхраняват тези машини."

Георги Кръстев - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "По принцип логиката е обратната: първо наливате софтуера във всички машини, след това на случаен принцип теглите такива за представителна извадка. Вие можете да имате техническо обяснение на въпроса, но това буди съмнения у българските граждани дали няма нагласен процес."

Камелия Нейкова - председател на ЦИК: "Не е необходимо членовете на СИК да се назначават много рано и консултациите да се провеждат много рано преди изборния ден, защото какво се получава: провеждат се консултациите, определя се броят на членовете на СИК и впоследствие, когато РИК получат поименния състав, започва масово освобождаване и заменяне на членове на СИК."

Снимки: БТА

Станислав Анастасов - депутат от ПГ на "ДПС-Ново начало": "Колко пъти от януари досега вие сте се срещал с Божидар Божанов, Ивайло Мирчев, Асен Василев, Васил Терзиев и други представители на ПП-ДБ?"

Георги Шарков - служебен министър на електронното управление: "Една-единствена среща с народния представител Божидар Божанов, свързана с детайли по процедурата на изборите."

Божидар Божанов - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "И на тази среща съм изпратил на министъра нещо, което ще ви изпратя и на вас - моя публичен анализ на риска, свързан с машинното гласуване."

Борислав Гуцанов - депутат от ПГ на "БСП-Обединена левица": "Около 9600 машини са с изтекла гаранция. Как се гарантира безотказната работа на техниката за вота?"

Георги Шарков - служебен министър на електронното управление: "Вие също карате коли или използвате телефони с изтекли гаранции. Всички имат следгаранционно обслужване."

Вижте прякото включване на Милена Кирова

#министъра на електронното управление #изслушване #цик #Парламент #депутати

Последвайте ни

ТОП 24

Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
1
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас
2
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у...
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
3
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу...
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
4
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на български граждани от Близкия изток
5
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на...
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са ескортирали танкер през Ормузкия проток
6
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Политика

Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
Прокуратурата, МВР и ДАНС проведоха работно съвещание по повод предстоящите избори Прокуратурата, МВР и ДАНС проведоха работно съвещание по повод предстоящите избори
Чете се за: 02:12 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки 1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Румен Христов, СДС: Властта не се издава, тя се печели Румен Христов, СДС: Властта не се издава, тя се печели
Чете се за: 02:50 мин.
НА ЖИВО: Парламентът ще изслуша служебния министър на електронното управление и членовете на ЦИК НА ЖИВО: Парламентът ще изслуша служебния министър на електронното управление и членовете на ЦИК
Чете се за: 01:32 мин.
Атанас Славов: Сарафов е нелегитимно изпълняващ функциите главен прокурор Атанас Славов: Сарафов е нелегитимно изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки 1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Политика
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан" Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
Чете се за: 04:15 мин.
По света
10 дни война струват на Европа допълнителни 3 милиарда евро
Чете се за: 01:27 мин.
Европа
Следващият кръг от преговорите за мир в Украйна може да се проведе...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Андрей Янкулов за казусът "Сарафов": Прокурорската...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът ще изслуша служебния министър на електронното...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ