Министърът на електронното управление и ЦИК бяха изслушани в парламента

Депутатите изслушаха министъра на електронното управление и ръководството на ЦИК относно подготовката и организацията на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Станислав Балабанов - депутат от ПГ на ИТН: "Машините са отново в ръцете на политически и икономически кръгове около ПП-ДБ." Божидар Божанов - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Ние поискахме от ЦИК да организират тест за хакване на машините - някой да опита да дойде и да ги хакне. И вашите велики експерти, които нямало да мълчат, да отидат и да опитат да ги хакнат." Ангел Славчев - депутат от ПГ на "Възраждане": "Няма изготвена методика за удостоверяване на машините. С тези действия вчела Министерството на електронното управление вчера волно или неволно направиха опит да делегитимират изборите с машини."

Георги Шарков - служебен министър на електронното управление: "Все още няма сключен договор от ЦИК с изпълнителя, свързан с обслужването на машините. Имаме сформиране на работна група за актуализиране на методиката за удостоверяване на съответствията. Ние избираме случайна извадка от машини, за да си подготвим нашата работа, и технически те да бъдат транспортирани до нашия център за сигурност, където се съхраняват тези машини." Георги Кръстев - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "По принцип логиката е обратната: първо наливате софтуера във всички машини, след това на случаен принцип теглите такива за представителна извадка. Вие можете да имате техническо обяснение на въпроса, но това буди съмнения у българските граждани дали няма нагласен процес."

Камелия Нейкова - председател на ЦИК: "Не е необходимо членовете на СИК да се назначават много рано и консултациите да се провеждат много рано преди изборния ден, защото какво се получава: провеждат се консултациите, определя се броят на членовете на СИК и впоследствие, когато РИК получат поименния състав, започва масово освобождаване и заменяне на членове на СИК."

Станислав Анастасов - депутат от ПГ на "ДПС-Ново начало": "Колко пъти от януари досега вие сте се срещал с Божидар Божанов, Ивайло Мирчев, Асен Василев, Васил Терзиев и други представители на ПП-ДБ?" Георги Шарков - служебен министър на електронното управление: "Една-единствена среща с народния представител Божидар Божанов, свързана с детайли по процедурата на изборите." Божидар Божанов - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "И на тази среща съм изпратил на министъра нещо, което ще ви изпратя и на вас - моя публичен анализ на риска, свързан с машинното гласуване." Борислав Гуцанов - депутат от ПГ на "БСП-Обединена левица": "Около 9600 машини са с изтекла гаранция. Как се гарантира безотказната работа на техниката за вота?" Георги Шарков - служебен министър на електронното управление: "Вие също карате коли или използвате телефони с изтекли гаранции. Всички имат следгаранционно обслужване."

