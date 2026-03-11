БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Прокуратурата, МВР и ДАНС проведоха работно съвещание по повод предстоящите избори

Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Прокуратурата, МВР и ДАНС проведоха работно съвещание по повод предстоящите избори
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов откри в сградата на Националната следствена служба работно съвещание по повод предстоящите на 19 април 2026 г. избори за 52-ро Народно събрание. На съвещанието присъстваха заместник главният прокурор Ваня Стефанова, административният ръководител на СГП Емилия Русинова, и.д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев, директорът на ГДНП главен комисар Емил Пармаков, заместник директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров, представители на ДАНС, административни ръководители на районни прокуратури, както и прокурори от ВКП.

Целта на работното съвещание е създаване на организация на работа и осъществяване на контрол от страна на прокуратурата, МВР и ДАНС, за да се гарантира в максимална степен законността на вота на гражданите и да се осигурява бърза и адекватна реакция срещу престъпления, свързани с провеждането на изборите.

Борислав Сарафов посочи, че всяка от трите институции има ключова роля за осигуряване честността на изборите в защита на обществения интерес и затова трябва да покажат единство.

„Ние съзнаваме своята отговорност и дълг пред обществото и няма да се поддадем на провокации, нито да нарушаваме закона или да решаваме дела в нечий интерес“, категоричен бе и.ф. главният прокурор.

Той подчерта ролята на МВР не само за разкриване, но и за предотвратяване на изборните нарушения и престъпления.

Заместник главният прокурор Ваня Стефанова даде практически разяснения по въпроси, свързани с изборите и изборния процес по отношение на функциите, правомощията и компетентностите на отделните по ранг прокуратури във връзка с разследването на престъпления против политическите права на гражданите.

В рамките на съвещанието представителите и на трите институции потвърдиха своята ангажираност за съвместни действия съгласно нормативно установените им правомощия с цел осигуряване на провеждането на честни и прозрачни избори.

