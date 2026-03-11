БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Славов: Сарафов е нелегитимно изпълняващ функциите главен прокурор

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов продължава да заема поста в нарушение на закона. Това заяви бившият министър на правосъдието и депутат от ПП–ДБ Атанас Славов. Според него решението е прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да приложи закона и да избере временно изпълняващ длъжността.

Славов коментира ситуацията около ръководството на прокуратурата в деня, в който прокурорската колегия на ВСС заседава по темата. Той заяви, че според него настоящото положение е незаконно.

„ Той за нас е незаконно изпълняващ функциите и нелегитимно изпълняващ функциите, затова са и тези протести, които не са спирали дълго време“, коментира Славов.

По думите му законът може да бъде приложен сравнително лесно, ако прокурорската колегия вземе решение.

„Сега има заседание днес на прокурорска колегия. Тя просто трябва да приложи закона. Просто трябва да определи друг изпълняващ прокурор. Прокурорите са 1500 човека. От 1500 поне няколко стотин имат правото да заемат тази длъжност.“

Славов обаче изрази съмнение, че това ще се случи.

„Моите очаквания са, че няма да бъде приложен закона. Защото поръчителите, тези, които контролират върховете на прокуратурата, а това е олигархичният тандем Борисов и Певски, за тях господин Сарафов е много удобен.“

Според него проблемът с избора на главен прокурор е системен и традиционно се решава чрез политически договорки.

„Всички знаем, че главните прокурори не се избират просто от Висш съдебен съвет. Винаги са се назначавали по втория начин. С политическо участие, със скрити разговори, задкулисни сделки.“

По думите му следващият главен прокурор трябва да бъде избран от нов състав на Висшия съдебен съвет.

Вижте целия разговор с Атанас Славов във видеото.

