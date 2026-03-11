БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
1
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
08:38, 11.03.2026
Чете се за: 03:02 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 11.03.2026 г., 06:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
06:30, 11.03.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
06:22, 11.03.2026
Инцидент в Швейцария: Шест жертви, след като автобус се запали
06:20, 11.03.2026
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16...
06:13, 11.03.2026
Казусът "Сарафов": Прокурорската колегия обсъжда искането...
06:09, 11.03.2026
До 50 евро за Великден: Правителството обсъжда добавки за пенсионерите
06:03, 11.03.2026
Служебният кабинет обсъжда мерки срещу поскъпването на горивата
05:55, 11.03.2026
Слънчево време до края на седимцата
23:31, 10.03.2026
КЗК проверява доставните цени на млечните продукти във веригите
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
2
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
3
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у...
4
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу...
5
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
6
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на...
Реклама
Най-четени
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
4
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 10.03.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 10.03.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 10.03.2026
Спортни новини 10.03.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 10.03.2026
Спортни новини 09.03.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 09.03.2026
Ивет Лалова към Малена Замфирова: Понякога животът ни спира рязко, но именно тогава се ражда духът на спортиста
18:39, 09.03.2026
Чете се за: 01:55 мин.
Спортни новини 09.03.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 09.03.2026
Реклама
Водещи новини
Служебният кабинет обсъжда мерки срещу поскъпването на горивата
06:03, 11.03.2026
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската болница в Бургас
07:15, 11.03.2026
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"С 950 евро не се живее": Протестна готовност на служителите в градския транспорт на София, ще има ли блокади?
08:55, 11.03.2026
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
06:20, 11.03.2026
Чете се за: 01:35 мин.
По света
НА ЖИВО: Законопроектът за лобизма ще влезе на първо четене в...
09:01, 11.03.2026
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Инцидент в Швейцария: Шест жертви, след като автобус се запали
06:22, 11.03.2026
Чете се за: 00:25 мин.
Европа
Затварят тунела "Железница" на магистрала "Струма"
07:16, 11.03.2026
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
След наградите "Оскар": Хайвер, суши и коктейли за...
06:55, 11.03.2026
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ