ИЗВЕСТИЯ

Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:02 мин.

Спортни новини 11.03.2026 г., 06:30 ч.

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
спортни новини 11032026 0630
#спортни новини

ТОП 24

Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
1
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
2
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас
3
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у...
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
4
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу...
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
5
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на български граждани от Близкия изток
6
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
4
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Водещи новини

Служебният кабинет обсъжда мерки срещу поскъпването на горивата
Служебният кабинет обсъжда мерки срещу поскъпването на горивата
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската болница в Бургас Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската болница в Бургас
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"С 950 евро не се живее": Протестна готовност на служителите в градския транспорт на София, ще има ли блокади? "С 950 евро не се живее": Протестна готовност на служителите в градския транспорт на София, ще има ли блокади?
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
Чете се за: 01:35 мин.
По света
НА ЖИВО: Законопроектът за лобизма ще влезе на първо четене в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Инцидент в Швейцария: Шест жертви, след като автобус се запали
Чете се за: 00:25 мин.
Европа
Затварят тунела "Железница" на магистрала "Струма"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
След наградите "Оскар": Хайвер, суши и коктейли за...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
