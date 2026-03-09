БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ивет Лалова към Малена Замфирова: Понякога животът ни спира рязко, но именно тогава се ражда духът на спортиста

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Легендата на българската лека атлетика отправи емоционално послание за подкрепа след тежкия инцидент на сноубордистката

Ивет Лалова към Малена Замфирова: Понякога животът ни спира рязко, но именно тогава се ражда духът на спортиста
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Легендарната българска лекоатлетка Ивет Лалова отправи емоционално послание към сноубордистката Малена Замфирова чрез ефира на БНТ, след тежкия инцидент, който младата състезателка претърпя по време на подготовка в Чехия.

"Скъпа Малена, понякога животът ни спира рязко, точно когато летим напред. В такива моменти болката е голяма, страхът е истински. Но именно тогава се ражда най-силната страна на един спортист - духът“, каза Лалова.

Тя подчерта, че подобни изпитания са част от пътя на всеки голям спортист и изрази увереност, че Замфирова ще се върне още по-силна.

"Ти си младо момиче с огромен талант и пътят ти тепърва е пред теб. Това, което ти се случва сега, е тежко изпитание, но е само част от този път. Сега най-важното е да дадеш време на тялото и на сърцето си да се възстановят“, допълни тя.

Лалова завърши посланието си с думи на подкрепа към българската състезателка.

"И да знаеш, че дори най-трудните моменти от пътя ни понякога се оказват тези, които ни правят по-дълбоки, по-мъдри и по-силни. Върви спокойно и с кураж през този момент. Той също е част от твоята история. И ние ще бъдем с теб по пътя и те обичаме.“

Междувременно от Българската федерация по ски съобщиха, че операцията на Малена Замфирова в болница в Грац (Австрия) е продължила повече от шест часа и е приключила около 15:00 часа местно време.

Вижте цялото послание на Ивет Лалова към Малена Замфирова във видеото!

Свързани статии:

Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
Българската сноубордистка претърпя тежка хирургична интервенция...
Чете се за: 01:37 мин.
Малена, всички сме с теб!
Малена, всички сме с теб!
Откъс от встъпителния коментар на журналиста Калин Гугов преди...
Чете се за: 03:25 мин.
#Малена Замфирова #Ивет Лалова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
1
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
2
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
4
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
5
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
6
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
4
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
5
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Специално за БНТ

Кристиан Иванов и Добромир Добрев представят книгата "Трифон Иванов - Железния"
Кристиан Иванов и Добромир Добрев представят книгата "Трифон Иванов - Железния"
Мая Николова: Друго е да видиш как синовете ти играят за България Мая Николова: Друго е да видиш как синовете ти играят за България
Чете се за: 04:00 мин.
Карлос Насар: Има още какво да се свърши, за да се стабилизира вдигането на тежести в България Карлос Насар: Има още какво да се свърши, за да се стабилизира вдигането на тежести в България
Чете се за: 03:07 мин.
Георги Джоргов: Успехите в биатлона са напук на условията в България Георги Джоргов: Успехите в биатлона са напук на условията в България
Чете се за: 02:42 мин.
Христо Илиев: Виждам се в световния елит на леката атлетика и мечтая за участие на олимпийски игри Христо Илиев: Виждам се в световния елит на леката атлетика и мечтая за участие на олимпийски игри
Чете се за: 03:45 мин.
Димитър Илиев: Спортът трябва да се сложи като основен политически приоритет Димитър Илиев: Спортът трябва да се сложи като основен политически приоритет
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Полицията разкри нелегална база за производство и разпространение на анаболни стероиди Полицията разкри нелегална база за производство и разпространение на анаболни стероиди
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
Сноуборд
Рафинерията в Бургас има нефт до края на март, очаква ли се...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ