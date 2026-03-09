Ивет Лалова към Малена Замфирова: Понякога животът ни спира рязко, но именно тогава се ражда духът на спортиста

Легендарната българска лекоатлетка Ивет Лалова отправи емоционално послание към сноубордистката Малена Замфирова чрез ефира на БНТ, след тежкия инцидент, който младата състезателка претърпя по време на подготовка в Чехия.

"Скъпа Малена, понякога животът ни спира рязко, точно когато летим напред. В такива моменти болката е голяма, страхът е истински. Но именно тогава се ражда най-силната страна на един спортист - духът“, каза Лалова.

Тя подчерта, че подобни изпитания са част от пътя на всеки голям спортист и изрази увереност, че Замфирова ще се върне още по-силна.

"Ти си младо момиче с огромен талант и пътят ти тепърва е пред теб. Това, което ти се случва сега, е тежко изпитание, но е само част от този път. Сега най-важното е да дадеш време на тялото и на сърцето си да се възстановят“, допълни тя.

Лалова завърши посланието си с думи на подкрепа към българската състезателка.

"И да знаеш, че дори най-трудните моменти от пътя ни понякога се оказват тези, които ни правят по-дълбоки, по-мъдри и по-силни. Върви спокойно и с кураж през този момент. Той също е част от твоята история. И ние ще бъдем с теб по пътя и те обичаме.“

Междувременно от Българската федерация по ски съобщиха, че операцията на Малена Замфирова в болница в Грац (Австрия) е продължила повече от шест часа и е приключила около 15:00 часа местно време.

Вижте цялото послание на Ивет Лалова към Малена Замфирова във видеото!