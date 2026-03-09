БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

Без промяна: потребителската кошница се задържа на 57 евро

Николай Минков
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
88% от левовата наличност вече е изтеглена от обращение

потребителската кошница запазва
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро за последната седмица. Това съобщиха от Координационния център за приемане на еврото. Следят се цените на петрола, но все още не може да се открои стабилна тенденция за горивата на дребно у нас.

Технически процесът по преминаване към единната европейска валута е приключил, отчетоха от Координационния център. 88% от левовата наличност вече е иззета от обращение. В населението остават около 3,7 млрд.лв. Инфлацията през февруари спрямо същия месец миналата година е 3,3%. Най-големите ценови амплитуди на годишна база се отчитат при плодовете и зеленчуците, заради тяхната сезонност, докато при основните хранителни продукти ценовите колебания са в умерен диапазон, което се отразява и на потребителската кошница, която следи 27 основни продукта.

Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото: „Потребителската кошница към днешна дата е 57 евро, запазва своята стойност, влезнахме в едно плато, това е вече трета седмица задържане тази стойност като изцяло разликата за сравнение с миналата година от 4 евро се дължи на изменение в зеленчуците и плодовете, при основните хранителни продукти доста сериозен стабилитет."

С влизането в сила но договора Меркосур санитарният контрол на продукцията от Латинска Америка е завишен.

Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото: „По отношение на слънчогледа и на вноса на слънчоглед от Южна Америка. И във втория кораб се установяват съответно завишени норми на пестициди, извън нормите на ЕС. Предприети са всички мерки, това да остане за преработка и за износ и нито една част произведен слънчоглед да не влезе на европейския пазар.“

Следят се и цените на горивата, но е рано за анализи и изводи.

Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото: „Само да спомена нещо за горивата, имайте малко търпение, на световните борсови пазари има така осезателен скок. Това което наблюдаваме е между 5 и 15 евроцента. Сега към бензиностанциите, ама нека да изчакаме процесите, все още е рано да се говори, ако това остане като тенденция, тези 100 или над 100 долара за барел това ще промени много нещата, нека наблюдаваме процеса.“

НСИ отчита повишение в цените на някои услуги като развлечения, ресторантите и хотели.

Атанас Атанасов - НСИ: „Увеличение имаме най-вече в областта на услугите. Най-голямо увеличение има в групата - развлечение, спорт и култура от 15,3%. Вътре се включват пакетни почивки в страната, участие в спортни мероприятия, фитнес, уроци по танци, както и градински продукти, растения и цветя."

НСИ отбелязва понижение в здравеопазването, електрониката и транспорта. А новият шеф на НАП формулира своите приоритети.

Милена Кръстанова, изпълнителен директор на НАП: „Продължаваме активната работа на цялата агенция за повишаване на приходите от данъци и осигурителни вноски, както и до момента е било и намаляване на дела на сивата икономика. Другият основен приоритет е запазване на приемствеността в агенцията и осигуряване на спокойна работа на служителите в Национална агенция за приходите."

Преходната агенция е констатирала 618 нарушения от октомври досега, като е наложила санкции за 542 хил. евро.



