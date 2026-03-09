„ДПС - Ново начало“ предлага великденски надбавки за всички пенсионери, но в различен размер

„ДПС - Ново начало“ ще внесат предложение в бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) да се впишат и великденските надбавки. От партията предлагат по 55 евро за пенсионерите под прага на бедността и по 15 евро за останалите.

От формацията припомнят, че миналата година мярката отново беше приета по нейно предложение и достигна до близо 680 000 пенсионери.

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2025 г. заедно с т. нар. великденска и коледна добавки е 976,90 лв. В сравнение с 2024 г. той е с 93,88 лв. повече (10,6%), съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Средномесечният брой пенсионери за 2025 г. е 2 058 008, което е с 13 251 повече в сравнение с 2024 г.