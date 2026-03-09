Посланикът на Аржентина у нас получи орден „Мадарски конник“ от президента Йотова

Президентът Илияна Йотова награди с орден „Мадарски конник“ първа степен посланика на Аржентина в България Алехандро Зотнер Майер по време на официална церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2. Държавното отличие беше връчено на дипломата за заслуги за развитието на двустранните отношения между България и Аржентина.

За тези две години, в които бяхте в България, постигнахте много за разширяване на политическия диалог между двете страни, за развитието на нашите търговски и икономически отношения, подчерта Илияна Йотова на церемонията в президентската институция. Направихте много за развитието на културните и образователните ни връзки и спечелихте много приятели в България, разширявайки влиянието и значението на Аржентина за българските граждани, допълни държавният глава. Илияна Йотова отбеляза, че скоро предстои да бъдат навършени 95 години от началото на официалните дипломатически отношения между двете страни.

Тя благодари на Алехандро Зотнер Майер за приноса за българските антарктически експедиции и подчерта, че сътрудничеството с Аржентина се развива добре и има голямо бъдеще.

Държавният глава благодари на посланика и за това, че е успял да покани и да доведе в България губернатора на провинция Чако в Аржентина, където живеят българи от края на XIX век. Тя посочи също, че в рамките на мандата на Алехандро Зотнер Майер е подписано споразумение за взаимно сътрудничество и приятелство между община Плевен и община в Аржентина. Държавният глава поздрави посланика за дейността му и каза, че е сигурна, че той ще остане сред най-добрите приятели на страната ни.

Алехандро Зотнер Майер благодари за високата чест, с която е удостоен, както и за топлината, която е показана към него и страната му. Той определи двустранните отношения между България и Аржентина като богати и ползотворни отношения. Ще бъда посланик на България в Аржентина, разчитайте на мен, заяви още той.

Двете страни споделят стратегическа визия за Антарктида, каза още Майер, като отбеляза, че постиженията на България в антарктическите експедиции са невероятни. В търговско отношение България е ключов партньор за нас. С методите, които се прилагат по отношение на селското стопанство, подпомагащи по-високи нива на производство, се подкрепят и двустранните ни отношения с гордостта от резултатите, постигнати от българските продукти, каза още той. Гледаме на България като на врата към Централна и Източна Европа за нашите продукти и производство, допълни Майер.

Снимки: Десислава Кулелиева БНТ

На церемонията присъстваха и представители на Министерството на външните работи и дипломати.