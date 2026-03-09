Подготовката за изборите: Изтича срокът за регистрация на инициативни комитети

Днес изтича срокът за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за изборите на 19 април.

В ЦИК продъжава приема на електронни заявления за гласуване на българите, които ще упражнят правото си на вот в чужбина. Заявления за гласуване в чужбина се приемат и писмено в консулствата. Опцията е активна до 24 март.

До 17:00 часа на 17 март в РИК трябва да се регистрират листите с кандидатите за народни представители. На предстоящите избори през април ще се явят общо 14 партии и 10 коалиции.