Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
08:00, 09.03.2026
Чете се за: 01:20 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Спорт
Спортни новини 09.03.2026 г., 06:30 ч.
от
БНТ
06:30, 09.03.2026
Спорт
Запази
06:21, 09.03.2026
Вторият фронт на Израел: В Ливан са убити ирански командири
06:09, 09.03.2026
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
05:55, 09.03.2026
В началото на седмицата: Слънчево, топло следобед, но със сутрешни...
22:07, 08.03.2026
Хиляди жени в Гърция протестираха срещу войната в Иран на 8 март
21:41, 08.03.2026
Ивайло Мирчев: Ще апелирам към всяка адекватна политическа сила да...
21:10, 08.03.2026
В Германия се провеждат местни избори, тест за управлението на...
21:00, 08.03.2026
В генералното консулство в Лос Анджелис подредиха изложба по повод...
ТОП 24
1
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
3
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за...
4
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
5
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има...
6
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Най-четени
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
4
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
5
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
6
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 08.03.2026 г., 20:50 ч.
Петко Петков в предаването "Зала на славата"
13:30, 08.03.2026
Чете се за: 04:52 мин.
Карлос Насар: Има още какво да се свърши, за да се стабилизира вдигането на тежести в България
13:02, 08.03.2026
Чете се за: 03:07 мин.
Карлос Насар, Димитър Илиев и Георги Джоргов в "Арена спорт"
12:30, 08.03.2026
Чете се за: 01:32 мин.
Спортни новини 08.03.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 08.03.2026
Рая Димитрова в предаването "Аз съм"
11:08, 08.03.2026
Чете се за: 03:07 мин.
Водещи новини
Служители на "Български пощи" на протест в деня за...
07:45, 09.03.2026
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
06:09, 09.03.2026
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Служители на градския транспорт във Варна излизат на протест – очаква се блокада на Аспаруховия мост
07:24, 09.03.2026
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс
08:04, 09.03.2026
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокирани българи от...
06:36, 09.03.2026
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Цените на горивата: Ще се отрази ли войната в Близкия изток на...
08:52, 09.03.2026
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Обучени кучета помагат на граничните полицаи – как Пирин...
09:09, 09.03.2026
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
В началото на седмицата: Слънчево, топло следобед, но със сутрешни...
05:55, 09.03.2026
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
