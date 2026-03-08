БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното...
Чете се за: 04:55 мин.
Спират движението по "Дунав мост" при Русе за 5...
Чете се за: 01:50 мин.
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над...
Чете се за: 05:20 мин.
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

В генералното консулство в Лос Анджелис подредиха изложба по повод месеца на българската култура в града

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Генералното консулство на България в Лос Анджелис отвори врати за първата по рода си изложба, която съчетава съвременна живопис, емайл, иконопис, скулптура, графика и традиционен български костюм.

Тя ще бъде отворена до края на месеца и е част от инициативата на генералния ни консул Бойко Христов – „Март – месец на българската култура в Лос Анджелис“. Инициативата цели популяризирането на българското културно наследства и съвременното ни изкуство пред американска публика.

Следващата седмица Общинският съвет на града на ангелите се очаква да приеме прокламация, с която месец март ще бъде официално обявен за „Месец на българското културно наследство“ в Лос Анджелис.

Последвайте ни

ТОП 24

Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
1
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
2
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
3
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
4
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
5
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с...
Симеон Гаспаров: В САЩ Тръмп няма голяма подкрепа за войната в Иран
6
Симеон Гаспаров: В САЩ Тръмп няма голяма подкрепа за войната в Иран

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: По света

Брюксел призова САЩ да не се отказват от санкциите срещу Русия
Брюксел призова САЩ да не се отказват от санкциите срещу Русия
Българите във Великобритания са се заели с организацията на вота на Острова Българите във Великобритания са се заели с организацията на вота на Острова
Чете се за: 07:15 мин.
Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок? Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок?
Чете се за: 04:05 мин.
България участва във Втората среща на върха за ядрената енергия в Париж България участва във Втората среща на върха за ядрената енергия в Париж
Чете се за: 04:50 мин.
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет 11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
Чете се за: 04:40 мин.
Очаквам до края на седмицата да съобщим какви мерки ще вземем за цените на горивата, каза Андрей Гюров Очаквам до края на седмицата да съобщим какви мерки ще вземем за цените на горивата, каза Андрей Гюров
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок? Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок?
Чете се за: 04:05 мин.
По света
България участва във Втората среща на върха за ядрената енергия в Париж България участва във Втората среща на върха за ядрената енергия в Париж
Чете се за: 04:50 мин.
По света
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет 11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
83 години от спасяването на българските евреи
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Отново протест с искане за отстраняването на Борислав Сарафов
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Забравена чанта в центъра на София вдигна на крак полицията (СНИМКИ)
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ