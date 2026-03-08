В генералното консулство в Лос Анджелис подредиха изложба по повод месеца на българската култура в града

Генералното консулство на България в Лос Анджелис отвори врати за първата по рода си изложба, която съчетава съвременна живопис, емайл, иконопис, скулптура, графика и традиционен български костюм.

Тя ще бъде отворена до края на месеца и е част от инициативата на генералния ни консул Бойко Христов – „Март – месец на българската култура в Лос Анджелис“. Инициативата цели популяризирането на българското културно наследства и съвременното ни изкуство пред американска публика.

Следващата седмица Общинският съвет на града на ангелите се очаква да приеме прокламация, с която месец март ще бъде официално обявен за „Месец на българското културно наследство“ в Лос Анджелис.