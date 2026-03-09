Рафинерията в Бургас има нефт до края на март, очаква ли се поскъпване на горивата?

Българската рафинерия в Бургас има достатъчно налично количество нефт, за да произвежда горива до края на март. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в ефира на „Денят започва“.

Заради войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток от бранша очакват повишение на цените на горивата и у нас. За изминалата седмица най-масовият бензин А-95 поскъпна с над 6%, а повишението при дизела за последните 7 дни е близо 11%.

Международните пазари са в безпрецедентна ситуация, а това води и до притеснения за цените на горивата, обясняват от бранша.

Димитър Хаджидимитров, Асоциация на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива: „За първи път ще кажа, че съм силно притеснен относно ценовото равнище на горивата, по-точно на дизела най-вече. Задаващите се цени, които виждам от тази сутрин, най-малкото означава, че ще виждаме доста сериозни цени на колонка. Да не бъда лош пророк, но доста над 1.50 на дизеловото гориво. Горива ще има, но цената ще бъде по-висока.“ Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация: „Никога не сме имали ситуация, в която протокът е затворен и започва да се усеща на международните пазари липса на готови продукти. Може би сте забелязали, че поскъпването на дизела е по-високо от това на бензина и това е напълно нормално. Това е горивото, което се търси, за да могат да бъдат превозвани стоките.“

Ситуацията на бензиностанциите у нас остава спокойна, посочват както експерти, така и клиенти.

Атанас:„За момента все още не е толкова висока цената – търпи се.“ Иван:„Забелязвам, че поне от една седмица е станало по-скъпо. Тук беше преди към евро и 15-20, сега е 30 и нещо.“ Петър:„Ще вдигнат цените, ще тръгнат всички цени нагоре. Сериозни притеснения има, но се надявам на добро решение на геополитическите проблеми. Винаги зареждам до горе, със сигурност – не защото се вдигат цените, просто винаги зареждам до горе.“

Периодът за възстановяване на пазара и нормализиране на цените може да отнеме няколко месеца. Излишъците от нефт обаче не могат да компенсират търсенето на суровината. Размяната на военни удари и блокирането на Ормузкия проток допълнително влошават ситуацията.

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация: „Виждате, че Ирак, Кувейт и Катар спират производството, защото просто няма къде да съхраняват това, което произвеждат. А от друга гледна точка, това, което чуваме, е че Иран ще започне да удря и петролна инфраструктура, което практически ужасява пазара.“ Димитър Хаджидимитров, Асоциация на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива: „Силно се съмнявам да пуснат протока скоро. Каквито и обещания да прави президентът Тръмп, съмнявам се да може да ги удържи, защото протокът е много тесен и едва ли ще има застрахователна компания, която ще застрахова товарите, които ще тръгнат да преминават през прохода.“

Бенчев подчерта още, че газовите хранилища в Европа са запълнени под критичния минимум – средно около 35%.

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация: „От няколко години, даже не са две-три, а седем-осем, ние непрекъснато – говоря за Европа – сме неподготвени за подобни ситуации. И, за съжаление, обикновено ние плащаме цената за това, което се случва по света.“

Той изрази надежда, че проучванията за природен газ в Черно море ще дадат възможност за добив на синьо гориво за нуждите на българския пазар.