БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рафинерията в Бургас има нефт до края на март, очаква ли се поскъпване на горивата?

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Запази
аферата българска следа гърция разреждат горивата нас
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Българската рафинерия в Бургас има достатъчно налично количество нефт, за да произвежда горива до края на март. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в ефира на „Денят започва“.

Заради войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток от бранша очакват повишение на цените на горивата и у нас. За изминалата седмица най-масовият бензин А-95 поскъпна с над 6%, а повишението при дизела за последните 7 дни е близо 11%.

Международните пазари са в безпрецедентна ситуация, а това води и до притеснения за цените на горивата, обясняват от бранша.

Димитър Хаджидимитров, Асоциация на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива: „За първи път ще кажа, че съм силно притеснен относно ценовото равнище на горивата, по-точно на дизела най-вече. Задаващите се цени, които виждам от тази сутрин, най-малкото означава, че ще виждаме доста сериозни цени на колонка. Да не бъда лош пророк, но доста над 1.50 на дизеловото гориво. Горива ще има, но цената ще бъде по-висока.“

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация: „Никога не сме имали ситуация, в която протокът е затворен и започва да се усеща на международните пазари липса на готови продукти. Може би сте забелязали, че поскъпването на дизела е по-високо от това на бензина и това е напълно нормално. Това е горивото, което се търси, за да могат да бъдат превозвани стоките.“

Ситуацията на бензиностанциите у нас остава спокойна, посочват както експерти, така и клиенти.

Атанас:„За момента все още не е толкова висока цената – търпи се.“

Иван:„Забелязвам, че поне от една седмица е станало по-скъпо. Тук беше преди към евро и 15-20, сега е 30 и нещо.“

Петър:„Ще вдигнат цените, ще тръгнат всички цени нагоре. Сериозни притеснения има, но се надявам на добро решение на геополитическите проблеми. Винаги зареждам до горе, със сигурност – не защото се вдигат цените, просто винаги зареждам до горе.“

Периодът за възстановяване на пазара и нормализиране на цените може да отнеме няколко месеца. Излишъците от нефт обаче не могат да компенсират търсенето на суровината. Размяната на военни удари и блокирането на Ормузкия проток допълнително влошават ситуацията.

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация: „Виждате, че Ирак, Кувейт и Катар спират производството, защото просто няма къде да съхраняват това, което произвеждат. А от друга гледна точка, това, което чуваме, е че Иран ще започне да удря и петролна инфраструктура, което практически ужасява пазара.“

Димитър Хаджидимитров, Асоциация на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива: „Силно се съмнявам да пуснат протока скоро. Каквито и обещания да прави президентът Тръмп, съмнявам се да може да ги удържи, защото протокът е много тесен и едва ли ще има застрахователна компания, която ще застрахова товарите, които ще тръгнат да преминават през прохода.“

Бенчев подчерта още, че газовите хранилища в Европа са запълнени под критичния минимум – средно около 35%.

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация: „От няколко години, даже не са две-три, а седем-осем, ние непрекъснато – говоря за Европа – сме неподготвени за подобни ситуации. И, за съжаление, обикновено ние плащаме цената за това, което се случва по света.“

Той изрази надежда, че проучванията за природен газ в Черно море ще дадат възможност за добив на синьо гориво за нуждите на българския пазар.

#Димитър Хаджидимитров #Светослав Бенчев #петрол #гориво #цени #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
1
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
2
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
4
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
5
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
6
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
4
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
5
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Пазари

Цените на горивата: Ще се отрази ли войната в Близкия изток на европейската икономика?
Цените на горивата: Ще се отрази ли войната в Близкия изток на европейската икономика?
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
12281
Чете се за: 01:05 мин.
Ефектът върху цените на горивата у нас заради конфликта в Близкия изток – ще продължи ли повишението? Ефектът върху цените на горивата у нас заради конфликта в Близкия изток – ще продължи ли повишението?
Чете се за: 03:22 мин.
Кристалина Георгиева: Световната икономика е поставена на изпитание заради войната в Близкия изток Кристалина Георгиева: Световната икономика е поставена на изпитание заради войната в Близкия изток
Чете се за: 02:17 мин.
Кристалина Георгиева: Световната икономика отново е подложена на изпитание заради войната в Близкия изток Кристалина Георгиева: Световната икономика отново е подложена на изпитание заради войната в Близкия изток
Чете се за: 01:15 мин.
Румен Спецов: България няма проблем с доставките на горива Румен Спецов: България няма проблем с доставките на горива
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента, ако изборите са сега?
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
"Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест "Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Политика
Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ