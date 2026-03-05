Кристалина Георгиева: Световната икономика отново е подложена на изпитание заради войната в Близкия изток

Световната икономика "отново е подложена на изпитание" заради войната в Близкия изток, заяви ръководителят на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.

"Живеем в свят, в който трусовете са по-чести и по-неочаквани, и от известно време вече предупреждаваме нашите членове, че несигурността се е превърнала в новата норма", каза тя по време на конференция в Банкок. "Този конфликт, ако продължи, очевидно може да засегне световните цени на енергията, пазарните нагласи, растежа и инфлацията", добави Георгиева.

Войната, започнала в събота с офанзива на САЩ и Израел срещу Иран, подпали Близкия изток, доведе до рязко поскъпване на световните цени на петрола и хвърли пазарите в смут, отбелязва Франс прес.