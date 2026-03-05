БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

НАТО остро осъди изстрелването на ракети срещу страни от Алианса

Иранските въоръжени сили отрекоха да са изтрелвали ракета срещу Турция. Вчера силите на НАТО свалиха ракета над района на Хатай - на 30 км от границата със Сирия, за която от турското министерство на отбраната съобщиха, че е дошла от Иран.

От Техеран допълват, че уважават суверенитета на Турция. Вчера НАТО остро осъди изстрелването на ракети срещу страни от Алианса, а американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че не вижда основание за задействане на член 5-и на Пакта.

По света
