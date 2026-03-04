Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство

Турското министерство на отбраната съобщава, че ПВО системите на НАТО успешно са свалили иранска ракета, навлязла в турското въздушно пространство. Ракетата е прелетяла над Ирак и Сирия преди да достигне турската територия над района на Хатай в южната част на страната.

Останки са паднали върху поле, няма пострадали хора или нанесени материални щети.

Преди това от Анкара отхвърлиха появили се в социалните мрежи твърдения, че американска база в Турция е била ударена от Иран.

Турската страна подчертава, че на тяхна територия няма никакви чуждестранни бази, както и че не са били обект на иранска агресия.