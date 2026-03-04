БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 00:50 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Запази
турция свалила иранска ракета навлязла въздушното пространство
Слушай новината

Турското министерство на отбраната съобщава, че ПВО системите на НАТО успешно са свалили иранска ракета, навлязла в турското въздушно пространство. Ракетата е прелетяла над Ирак и Сирия преди да достигне турската територия над района на Хатай в южната част на страната.

Останки са паднали върху поле, няма пострадали хора или нанесени материални щети.

Преди това от Анкара отхвърлиха появили се в социалните мрежи твърдения, че американска база в Турция е била ударена от Иран.

Турската страна подчертава, че на тяхна територия няма никакви чуждестранни бази, както и че не са били обект на иранска агресия.

#Конфликтът в Близкия изток #ПВО системи #Турция #ракета

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива,...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран? Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
С три полета от Дубай, Абу Даби и Оман връщат българи от Близкия изток
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Двумесечно бебе пребито до смърт: Арестуваха бащата
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ