БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева подаде оставка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази

Нейните функции ще изпълнява сегашният заместник-министър Николай Найденов

министърът регионалното развитие ангелина бонева подаде оставка
Снимка: БТА
Слушай новината

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка до министър-председателя Андрей Гюров по здравословни причини.

До назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният заместник-министър на регионалното развитие Николай Найденов, главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Премиерът Гюров ще предложи на президента Илияна Йотова да издаде указ за освобождаването на Ангелина Бонева и за назначаването на Николай Найденов на длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството.

#подаде оставка #Николай Найденов #Министерство на регионалното развитие #Ангелина Бонева

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
НА ЖИВО: Световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
3
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...
Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за да стигнат до бомбоубежищата
4
Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за...
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
5
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран
6
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Политика

Рокади в МВР: Освободени са директорите на 3 главни дирекции
Рокади в МВР: Освободени са директорите на 3 главни дирекции
Министър Щонова: Една от 8000 жалби за сметки за ток е уважена, това буди притеснение Министър Щонова: Една от 8000 жалби за сметки за ток е уважена, това буди притеснение
Чете се за: 01:47 мин.
България зарежда втечнен газ на предкризисни цени България зарежда втечнен газ на предкризисни цени
Чете се за: 02:25 мин.
Военните действия в Близкия изток - политически коментари от парламента Военните действия в Близкия изток - политически коментари от парламента
Чете се за: 01:42 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
Чете се за: 01:07 мин.
Карина Караиванова е номинирана за подуправител на БНБ Карина Караиванова е номинирана за подуправител на БНБ
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран? Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева подаде оставка
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
С три полета от Дубай, Абу Даби и Оман връщат българи от Близкия изток
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ