Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

Министър Щонова: Една от 8000 жалби за сметки за ток е уважена, това буди притеснение

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
КЗП ще следят за неправомерно повишаване на цените по бензиностанциите

„От общо 8000 подадени жалби за високи сметки за ток е уважена само една. Това не е логично и буди сериозно притеснение“. Това коментира служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова на пресконференция в Министерския съвет.

„Обобщената информация от Комисията за защита на потребителите все още я очаквам, но е притеснително това, което виждаме“, допълни Щонова. Тя добави, че анализите продължават и ще бъдат мобилизирани всички държавни инструменти за изясняване на ситуацията.

Министърът съобщи, че е в контакт с Комисията за енергийно и водно регулиране и изрази очакване за по-активни действия от страна на регулатора.

По отношение на ефектите от военния конфликт в Близкия изток върху българската икономика, Щонова коментира, че никой военен конфликт не се отразява положително на икономическата среда, особено когато е географски близо до конкретната страна. Към момента анализите показват, че в краткосрочен план не се очакват сътресения, но ситуацията се следи динамично и се предприемат превантивни мерки, добави Щонова.

Проведени са разговори с Комисията за защита на потребителите за започване на проверки по бензиностанциите, заяви тя.

По думите ѝ събраната информация ще бъде анализирана, като при установяване на повишение на цените ще се проверява дали то е правомерно.

Министърът напомни, че Законът за въвеждане на еврото предвижда възможност за налагане на санкции в размер от 5000 до 100 000 лева, а при повторно нарушение – до 200 000 лева.



#Министър Ирина Щонова #подадени жалби #високи сметки за ток #новини в Метрото

