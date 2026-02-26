БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
Чете се за: 05:47 мин.
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От "Лукойл България" обявиха, че дружествата продължават да работят в нормален режим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази

Вчера компанията "Литаско" заплаши с арбитражно дело заради назначаването на особен управител

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дружествата на "Лукойл България" продължават да работят в нормален режим, няма основания за безпокойство. Това съобщиха от компанията след като вчера швейцарското дружество "Литаско" заплаши България с арбитражно дело заради назначаването на особен управител. Дружеството е собственик на част от активите на Лукойл у нас.

От "Литаско" се позовават на спогодба между България и Швейцария. Според дружеството е било редно, след като поеме управлението на активите на "Лукойл" у нас, държавата да изплати обезщетение на собственика. Днес от "Лукойл България" отговарят, че арбитражното дело, за което е нотифицирано правителството, не засяга по никакъв начин работата на групата компании в България и допълват, че няма основания за безпокойство по отношение наличието на горива за пазара и техните цени.

#арбитражно дело #особен управител #Литаско #"Лукойл" #искане #отговор #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Ватман почина, докато управлява трамвай в София
1
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
2
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
3
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
5
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила
6
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Бизнес

След приемането на еврото: Как да бъдат привличени френски инвестиции в България
След приемането на еврото: Как да бъдат привличени френски инвестиции в България
КЕВР обсъжда цената на природния газ за март КЕВР обсъжда цената на природния газ за март
Чете се за: 00:32 мин.
Първи частен жп превозвач у нас – реална реформа или пазарна грешка? Първи частен жп превозвач у нас – реална реформа или пазарна грешка?
8942
Чете се за: 15:37 мин.
Цените на пътуванията в чужбина: От бранша отричат да има сериозно увеличение Цените на пътуванията в чужбина: От бранша отричат да има сериозно увеличение
Чете се за: 02:20 мин.
АЕЦ "Козлодуй" има проблем с текущите си плащания АЕЦ "Козлодуй" има проблем с текущите си плащания
Чете се за: 04:27 мин.
Президентът Илияна Йотова участва във форума ESG & Friends Президентът Илияна Йотова участва във форума ESG & Friends
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор
ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Депутатите отложиха въвеждането на мултифондовете в пенсионната система Депутатите отложиха въвеждането на мултифондовете в пенсионната система
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева? Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева?
Чете се за: 02:05 мин.
По света
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Депутатите изслушаха двама министри заради военните самолети на...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ