От "Лукойл България" обявиха, че дружествата продължават да работят в нормален режим

Дружествата на "Лукойл България" продължават да работят в нормален режим, няма основания за безпокойство. Това съобщиха от компанията след като вчера швейцарското дружество "Литаско" заплаши България с арбитражно дело заради назначаването на особен управител. Дружеството е собственик на част от активите на Лукойл у нас.



От "Литаско" се позовават на спогодба между България и Швейцария. Според дружеството е било редно, след като поеме управлението на активите на "Лукойл" у нас, държавата да изплати обезщетение на собственика. Днес от "Лукойл България" отговарят, че арбитражното дело, за което е нотифицирано правителството, не засяга по никакъв начин работата на групата компании в България и допълват, че няма основания за безпокойство по отношение наличието на горива за пазара и техните цени.