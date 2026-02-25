БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за...
Чете се за: 01:32 мин.
Карлос Насар бе избран за "Спортист на...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния...
Чете се за: 00:27 мин.
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Собственикът на "Лукойл" заплаши България с арбитраж

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

Причина е назначаването на особен управител в дружеството без компенсация

вносът руски петрол изключението българия отрази рафинерията бургас
Слушай новината

Собственикът на част от активите на руската компания "Лукойл" у нас - "Литаско" заплаши България с арбитражно дело заради назначаването на особен управител. Това съобщиха в прессъбщение от швейцарското дружество.

Компанията се позовава на спогодба между България и Швейцария. Според дружеството е било редно след като поеме управлението на активите на "Лукойл" у нас, държавата да изплати обезщетение на собственика. Особен управител на шестте дружества на "Лукойл", включително рафинерията в Бургас, е бившия директор на НАП Румен Спецов.

Той зае този пост с решение на правителството на Росен Желязков заради наложените санкции на САЩ и Великобритания върху руските компании "Лукойл" и "Ростнефт".

През ноември имаше опасност най-голямата рафинерия у нас да спре работа. В момента дружеството "Лукойл" преговаря с инвеститори за продажбата на чуждестранните си активи, включително и тези в България.

#Литаско #Румен Спецов #Лукойл #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
1
Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите
3
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
4
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
5
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
6
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Икономика

Министър Христанов: Трябва да се засили граничния контрол заради вноса от Южна Америка
Министър Христанов: Трябва да се засили граничния контрол заради вноса от Южна Америка
Лихвите по кредитите: Може ли да има промяна, без да е приета от ЕЦБ? Лихвите по кредитите: Може ли да има промяна, без да е приета от ЕЦБ?
Чете се за: 01:15 мин.
Сериозни разлики в богатството в Европа за 2024 г. Сериозни разлики в богатството в Европа за 2024 г.
Чете се за: 02:42 мин.
КЕВР обсъжда цената на природния газ за март КЕВР обсъжда цената на природния газ за март
Чете се за: 00:32 мин.
Служебният финансов министър ще внесе до дни в МС втори удължителен закон на Бюджет 2025 Служебният финансов министър ще внесе до дни в МС втори удължителен закон на Бюджет 2025
Чете се за: 03:25 мин.
Какво не знаем за здравното застраховане? Какво не знаем за здравното застраховане?
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението й
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс „Сан Ремо“ Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс „Сан Ремо“
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР) Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
Спорт
След бурни дебати в НС: Ограничението на изборните секции в...
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Собственикът на "Лукойл" заплаши България с арбитраж
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Правителството удължи бюджета и разпореди проверки за милиони в...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ