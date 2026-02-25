Собственикът на "Лукойл" заплаши България с арбитраж

Собственикът на част от активите на руската компания "Лукойл" у нас - "Литаско" заплаши България с арбитражно дело заради назначаването на особен управител. Това съобщиха в прессъбщение от швейцарското дружество.



Компанията се позовава на спогодба между България и Швейцария. Според дружеството е било редно след като поеме управлението на активите на "Лукойл" у нас, държавата да изплати обезщетение на собственика. Особен управител на шестте дружества на "Лукойл", включително рафинерията в Бургас, е бившия директор на НАП Румен Спецов.

Той зае този пост с решение на правителството на Росен Желязков заради наложените санкции на САЩ и Великобритания върху руските компании "Лукойл" и "Ростнефт".

През ноември имаше опасност най-голямата рафинерия у нас да спре работа. В момента дружеството "Лукойл" преговаря с инвеститори за продажбата на чуждестранните си активи, включително и тези в България.