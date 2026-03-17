В "Референдум": По-скъп петрол, по-скъпи горива, стоки и храни - докога ще растат цените?

По-скъп петрол, по-скъпи горива, стоки и храни. Докога цените ще растат? Как и на кого трябва и може да помогне държавата? Задава ли се нова икономическа криза? Дискусия в студиото на предаването "Референдум" с икономистите Атанас Кацарчев – КТ "Подкрепа", и Лъчезар Богданов – ИПИ, Васил Велев – АИКБ, и производителите на месо, плодове и зеленчуци Венцеслав Славов, Петьо Киров и Мариана Милтенова.

Как хората реагират на повишаването на цените и смятат ли, че войната в Близкия изток ще доведе до световна икономическа криза?

82% от анкетираните в проучването на "Галъп" смятат, че цените на храните през последните 6 месеца имат значителен скок, а 18 на сто - че имат умерено увеличение.

64% от запитаните следят промоциите в магазините, 45 на сто - пазаруват по-малко, 25% купуват по-евтини марки, а 22 на сто имат твърд бюджет при пазаруване.

Близо 80 на сто от анкетираните са на мнение, че войната в Близкия изток ще доведе до световна икономическа криза, 13% - че вероятността е малка, а 2% смятат, че няма такава възможност.