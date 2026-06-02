Михаела Доцова: Основна цел на управлението е бързото предоставяне на административни услуги

Предвидим законодателен процес за намаляване на административната тежест обяви председателят на Народното събрание. На "Грийн транзишън форум" Михаела Доцова заяви, че бързото предоставяне на административни услуги е основна цел на управлението.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Когато в държавата се вземат решенията, с които се определят правилата, по които икономиката съществува, трябва задължително да се вслушва в необходимостите, в пречките, в трудностите на бизнеса, защото няма силна държава без силен бизнес. Ако за малкия и средния бизнес регулацията означава на места да се подават 10 заявления, държавата да създаде предпоставки за един електронизиран портал, в който като портал на бъдещето само с едно заявление, само с електронния подпис всички административни органи да бъдат сезирани. И това е заложено и в програмата на кабинета, която ще бъде представена съвсем скоро. Това е и нещото, с което българския парламент ще се занимава в следващите месеци."