Частично бедствено положение в две общини в Благоевградско заради марокански скакалци

Две общини от Благоевградска област обявиха частично бедствено положение, заради нападение на марокански скакалци. В Петрич и Сандански вече са засегнати над 4000 декара, основно пасища и ливади. От днес в борбата с вредителите се включва летателна техника.

"Облак, то и като караш и по джиповете и на всякъде. Това е страшна работа."

Йордан Николов отглежда крави в района на санданското село Плоски. Той е сред първите сигнализирали за нашествието от марокански скакалци, които унищожават растителността в пасищата.

Йордан Николов, животновъд: "Това е опасна напаст. То където мине, е пожар. По-лошо и от пожар, понеже това сигурно снася милион яйца, за да се развива толкова бързо."

От нападението на насекомите е засегнато и стопанството на Илия Мицански.

Илия Мицански: "Повече от един месец, и по тревата ядат, всичко развалиха тук, пречат на кравите за пасищата. Всичко е унищожено нагоре."

Дрон от рано тази сутрин започна обработка по въздух на засегнатите площи.

Панчо Панчев, секретар на община Сандански: "Това е голям селскостопански дрон с вместимост 50 литра, който трябва да обработи всички засегнати площи, надяваме се в рамките на 2 дни."

Освен село Плоски, от марокански скакалци са засегнати и землищата на селата Джигурово и Ладарево, където хората са предупредени да вземат мерки по предпазване на животните си.

Панчо Панчев, секретар на община Сандански: "Карантинният период на използване на продукта е 5 дни, така че е хубаво това нещо да се съобрази и да се сведат до минимум пускането на паша на животните, прибирането на пчелите и движението в засегнатите райони."

В Община Петрич, където огнища с марокански скакалци са установени в селата Генерал Тодоров и Марикостиново, също започва обработка на тревните площи.