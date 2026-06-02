БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сигнали за бомби в училища в няколко града в страната
Чете се за: 01:55 мин.
Почина депутатът Любен Дилов-син
Чете се за: 02:30 мин.
Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България
Чете се за: 00:47 мин.
Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT
Чете се за: 00:20 мин.
Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Частично бедствено положение в две общини в Благоевградско заради марокански скакалци

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Регионални
Запази

В Петрич и Сандански вече са засегнати над 4000 декара, основно пасища и ливади

частично бедствено положение две общини благоевградско заради марокански скакалци
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Две общини от Благоевградска област обявиха частично бедствено положение, заради нападение на марокански скакалци. В Петрич и Сандански вече са засегнати над 4000 декара, основно пасища и ливади. От днес в борбата с вредителите се включва летателна техника.

"Облак, то и като караш и по джиповете и на всякъде. Това е страшна работа."

Йордан Николов отглежда крави в района на санданското село Плоски. Той е сред първите сигнализирали за нашествието от марокански скакалци, които унищожават растителността в пасищата.

Йордан Николов, животновъд: "Това е опасна напаст. То където мине, е пожар. По-лошо и от пожар, понеже това сигурно снася милион яйца, за да се развива толкова бързо."

От нападението на насекомите е засегнато и стопанството на Илия Мицански.

Илия Мицански: "Повече от един месец, и по тревата ядат, всичко развалиха тук, пречат на кравите за пасищата. Всичко е унищожено нагоре."

Дрон от рано тази сутрин започна обработка по въздух на засегнатите площи.

Панчо Панчев, секретар на община Сандански: "Това е голям селскостопански дрон с вместимост 50 литра, който трябва да обработи всички засегнати площи, надяваме се в рамките на 2 дни."

Освен село Плоски, от марокански скакалци са засегнати и землищата на селата Джигурово и Ладарево, където хората са предупредени да вземат мерки по предпазване на животните си.

Панчо Панчев, секретар на община Сандански: "Карантинният период на използване на продукта е 5 дни, така че е хубаво това нещо да се съобрази и да се сведат до минимум пускането на паша на животните, прибирането на пчелите и движението в засегнатите райони."

В Община Петрич, където огнища с марокански скакалци са установени в селата Генерал Тодоров и Марикостиново, също започва обработка на тревните площи.

#марокански скакалци #частично бедствено положение #петрич #Благоевградска област #Сандански

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Почина депутатът Любен Дилов-син
2
Почина депутатът Любен Дилов-син
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив
3
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно...
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си
4
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за...
Директорът на общинската дирекция по сигурността във Варна е временно отстранен заради случая „Баба Алино“
5
Директорът на общинската дирекция по сигурността във Варна е...
250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за наркотрафик откриха след спецакция край Ямбол (СНИМКИ)
6
250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за наркотрафик...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
2
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
3
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
4
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
5
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)
6
Стилияна Николова бе основният двигател на България на...

Още от: У нас

Бюджетната комисия гледа промени в Закона за водите, в удължителния закон за бюджета и в Закона за нефта и нефтопродуктите
Бюджетната комисия гледа промени в Закона за водите, в удължителния закон за бюджета и в Закона за нефта и нефтопродуктите
Почит към героите: България се прекланя пред подвига на Ботев и неговата чета Почит към героите: България се прекланя пред подвига на Ботев и неговата чета
Чете се за: 02:30 мин.
2-годишно дете беше пометено от младежи с електрическа тротинетка в Русе 2-годишно дете беше пометено от младежи с електрическа тротинетка в Русе
Чете се за: 01:10 мин.
Почина депутатът Любен Дилов-син Почина депутатът Любен Дилов-син
6118
Чете се за: 02:30 мин.
Сигнали за бомби в училища в няколко града в страната Сигнали за бомби в училища в няколко града в страната
Чете се за: 01:55 мин.
Михаела Доцова: Основна цел на управлението е бързото предоставяне на административни услуги Михаела Доцова: Основна цел на управлението е бързото предоставяне на административни услуги
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Почина депутатът Любен Дилов-син
Почина депутатът Любен Дилов-син
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Почит към героите: България се прекланя пред подвига на Ботев и неговата чета Почит към героите: България се прекланя пред подвига на Ботев и неговата чета
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Премиерът Румен Радев: В Деня на Ботев нека си спомним за смелостта на предците ни Премиерът Румен Радев: В Деня на Ботев нека си спомним за смелостта на предците ни
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Сигнали за бомби в училища в няколко града в страната Сигнали за бомби в училища в няколко града в страната
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Иван Портних: Нямам никаква отговорност за незаконното селище край...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Десетки загинали и стотици ранени след масирана руска атака срещу...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Частично бедствено положение в две общини в Благоевградско заради...
Чете се за: 02:17 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ