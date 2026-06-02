Иван Портних: Нямам никаква отговорност за "незаконното селище" край Варна

Нямам никаква отговорност за "незаконното селище" край Варна, заяви в "Денят започва" бившият кмет на Варна и общински съветник от ГЕРБ Иван Портних.

"Сагата, която Благомир Коцев се опита да изиграе с удостоверенията за търпимост е наистина един цирк, един опит да се прехвърли отговорността в друга посока и просто да се отклони вниманието, защото търпимостите не позволяват и не узаконяват никакво строителство."

Портних се усъмни в законността на удостоверенията за търпимости и изтъкна, че те са издавани от районен архитект, който е бил на поста от 2004 година, преди съществуването на ГЕРБ и преди мандата му като кмет на Варна. Той отрече в неговия мандат да е имало индикация за каквото и да е строителство или информация за изсичане на гори в местността "Баба Алино".

Иван Портних, общински съветник, ГЕРБ: -Като се казва няма информация, то там не се ли чува, не се ли вижда? Когато влизат да режат дървета, да се случва някаква инфраструктура, не е нужно някой да подава сигнал. Нали би трябвало да се вижда това нещо? Това се опитвам да ви кажа, че по моят време, в моя мандат, там такива действия е нямало изобщо. Абсолютно категорично го заявявам."

Портних допълни, че е спрял възможността да се строи в местността "Баба Алино" още преди 10 години.

Иван Портних, общински съветник, ГЕРБ: "През 2016 година имаше подобна разработка за още по-голям мащаб, със същите терени, включени в нея. Лично съм я спрял от процедиране. Тогава трябваше да влезна в Общинския съвет, защото беше с по-голям мащаб. А заради търпимостите искам да ви обясня, само за да е ясно. През 2023 година уволних главния архитект Бузев именно заради такива случаи, който обаче главен архитект Бузев след изборите Коцев го върна в своя екип и в момента продължава да е главен архитект."

Портних обясни, че по закон незаконните постройки трябва да бъдат разрушени:

Иван Портних, общински съветник, ГЕРБ: "Но ви обръщам внимание, че има кмет на район "Приморски", през който е минал целият ПУП, който в момента някак си е встрани от прожекторите, който също е от ПП-ДБ и екипа на Коцев, където негово е прякото задължение на контрол върху тази територия и какво се е случвало там. Към момента той остава в сянка, но става ясно, че той с години е забавял преписки, информация, сигнали и така нататък."

