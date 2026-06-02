Опасностите на юнското море: Съветите на спасителите

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Още с официалното начало на летния сезон от 1 юни морето все първа жертва. Какви са опасностите на юнското море, има ли вече спасители по плажовете и какво да правят туристите, ако изпаднат в трудна ситуация в морето:

Петър Русев, старши спасител на Северния плаж в Бургас: "От вчера започнахме работа, водата все още е студена, и това допринася за хитотермия, за измръзване и за водни инциденти. Времето е динамично, появява се и мъртво вълнение, затова ние, когато започнем работа, първото нещо е да проверим какво е дъното, дали морето дърпа, да знаем каква флагова сигнализация да сложим, дали е зелено, дали жълто, дали червено. Но това нещо може да се променя много бързо. За половин час, според времето, според вятъра, се променя и морето. И затова ние сме нащрек, винаги внимаваме и вземем подходящите мерки за безопасност за къпане и плуване."

Въздухът е топъл, над 25 градуса, но морето все още е студено. Спасителите не препоръчват плуване сутрин, защото температурата на водата е под 18 градуса и може да се изпадне в хипотермия.

Петър Русев, старши спасител на Северния плаж в Бургас: "Човек може да се намокри, да влезе до колене, за една, две, пет минути максимум. И после, ако остане студено, първите тръпки, когато вече ръцете вече започват да жабунясват, означава, че тялото се охлажда и трябва да излезе. Ако остане още 5 минути примерно, тогава вече за децата е опасно, защото почват да посиняват, зъбите им почват да тракат и това означава, че вече тялото се охлажда и пада под 35 градуса, което означава, че незабавно трябва да се излезе до водата."

Препоръката е дори при затопляне на водата да се плува на обезопасени плажове, през работното време на спасителите и наоколо да има около тях хора, за да може, ако стане инцидент, да се вика за помощ.

Петър Русев, старши спасител на Северния плаж в Бургас: "Другото, което препоръчвам, когато решат да плуват, хората да влязат до гърди, да плуват успоредно на брега, да имат дъно под краката си, ако стане нещо, да могат да стъпят и да се чувстват по-безопасно."

Спасителите предупреждават, че мъртво течение по морето вече има през цялата година, а не - както досега, в края на месец юли или през септември. Разликата е, че опасното явление не е толкова продължително - може да продължи само ден-два, докато с приближаването на есента се е случвало до продължи и до 40 дни.

Най-важният съвет на спасителите е човек да не изпада в паника:

Петър Русев, старши спасител на Северния плаж в Бургас: "Може да легне по гръб, защото човек има плаваемост и ако е близко до брега, да се опита да плува не срещу течението, защото то е с по-голяма скорост. Човек плува с 5-7 км в час, докато мъртвото вълнение може да бъде 20-30 км, това означава, че човек не трябва да се бори с мъртвото вълнение. Плува се по диагонал и косо, защото тук приемно има мъртво вълнение, пък на 20-30 метра от двете страни има течение. И по такъв начин, човек ако плува косо или по диагонал, може да излезе и да вика и да маха за помощ."

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

#обезопасени плажове #Бургас #спасители #жертва

