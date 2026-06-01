Дъжд и градушка в Монтанско

Мощна гръмотевична буря със силни пориви на вятъра и проливен дъжд нанесе сериозни щети в няколко населени места в Монтанско тази вечер. В някои общини на Северозападна България няма и ток - това са общините Мездра и Макреш.

Сред най-засегнатите от дъжда райони са общините Берковица и Вълчедръм. В Берковица за по-малко от 10 минути паднаха между 25 и 35 литра на квадратен метър, дъждът премина и в градушка. Очаква се рязко покачване на нивата на притоци и дерета. Зрители ни съобщават и за много паднали клони на пътя между Вълчедръм и Козлодуй, съборени от силния вятър.



