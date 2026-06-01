България допусна минимална загуба в домакинството си на Черна гора

Българите не познават вкуса на успеха в последните шест мача срещу този съперник.

Димитър Велковски
България загуби от Черна гора с минималното 0:1 в приятелски мач. Победният гол дойде в 68-ата минута.

През първото полувреме на стадион "Христо Ботев" в Пловдив гостите бяха по-активни в преден план, като отправиха три точни изстрела. Даниел Наумов улови изстрели на Дритон Цамай и Милан Вукотич, преди да избие плътен шут на Стефан Лончар.

Единственият точен удар за възпитаниците на Александър Димитров дойде в 26-ата минута. Балша Попович спаси изстрел от пряк свободен удар на Марин Петков.

Втората част започна с нов изстрел на сметката на играчите в "червено". Даниел Наумов изби в корнер удар от движение на Стефан Лончар.

След почивката футболистите на Мирко Вучинич заслужено откриха резултата. Резервата Марко Янкович изведе появилия се от резервната скамейка Балша Секулич в наказателното поле. Нападателят изпрати топката в далечния ъгъл с изстрел по земя.

Черна гора не е сред най-удобните съперници на националите, които не познават вкуса на успеха в последните шест мача срещу този съперник. В исторически план България и Черна гора са се срещали девет пъти, като родните национали имат само една победа и четири загуби, а четири от срещите са завършили наравно. Единственият успех на "трикольорите" датира от 9 септември 2009 година, когато спечелиха с 4:1.

В следващия си мач България гостува на Молдова, на стадион "Зимбру" в Кишинев, в приятелска среща. Гледайте двубоя в петък, 5 юни, от 20:00 часа пряко по БНТ 3 и на нашия сайт. Студийната програма започва в 19:30 часа.

