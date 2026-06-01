Звезди на ПСЖ показаха трофея от Шампионската лига на централния корт на „Ролан Гарос“

Част от френските звезди на ПСЖ Усман Дембеле, Уорън Заир-Емери, Дезире Дуе и Брадли Баркола пристигнаха на Откритото първенство на Франция с двата спечелени трофея от Шампионската лига.

Играчите влязоха на централния корт „Филип Шатрие“ в Париж преди мача от четвъртия кръг между канадеца Феликс Оже-Алиасим и чилиеца Алехандро Табило на „Ролан Гарос“.

На 30 май ПСЖ победи Арсенал (1:1 в редовното време и продълженията, 4:3 след дузпи) във финала на Шампионската лига. Парижани спечелиха състезанието за втори пореден път.