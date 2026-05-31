Третата титла в Шампионската лига нареди Луис Енрике до знаменити футболни треньори

от БНТ
Испанският специалист се изравни с Пеп Гуардиола, Зинедин Зидан и Боб Пейсли по трофеи в най-престижния европейски клубен турнир

Снимка: БГНЕС
Луис Енрике затвърди мястото си сред най-усешните треньори в историята на европейския клубен футбол. След триумфа на Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига испанският специалист вече има три трофея от най-престижния турнир на Стария континент.

Когато пое парижани през лятото на 2023 година, малцина предполагаха колко бързо ще преобрази отбора. Само за няколко сезона Енрике превърна ПСЖ в доминираща сила в Европа и изведе френския гранд до втори пореден трофей в турнира.

За 56-годишния наставник това е трета титла в Шампионската лига. Първата дойде през 2015 година начело на Барселона, когато каталунците победиха Ювентус с 3:1 във финала в Берлин. Десетилетие по-късно испанецът отново е на върха на европейския футбол, този път с екипа на Пари Сен Жермен.

С трите си отличия Луис Енрике се изравни с едни от най-легендарните имена в треньорската професия – Пеп Гуардиола, Зинедин Зидан и Боб Пейсли. Единственият наставник с повече трофеи в турнира остава Карло Анчелоти, който е рекордьор с пет спечелени титли.

Успехът на ПСЖ не само донесе нова европейска корона на клуба, но и окончателно утвърди Луис Енрике като една от най-значимите фигури в съвременния футбол.

