Еманюел Макрон: Още една звезда блести над Париж!

Френският президент Еманюел Макрон реагира веднага след втората поредна победа на Пари Сен Жермен в Шампионската лига, постигната след изпълнение на дузпи срещу Арсенал.

"Още една звезда блести над Париж! Браво на ПСЖ, който кара цяла Европа да мечтае! Франция е горда", написа държавният глава в социалните мрежи.

Кметът на френската столица Еманюер Грегоар също не остана равнодушен към победата, още повече, че той често може да бъде забелязан в ложите на "Парк де Пренс".