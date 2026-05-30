СЛУЧАЯТ "БАБА АЛИНО"

Иван Шишков: Започва пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г. досега

Чете се за: 03:15 мин.
Иван Шишков: Започва пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г. досега
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

В петък разпоредих пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г. досега след случая с незаконния град, каза регионалният министър Иван Шишков в студиото на "Говори сега". Очаква се резултат след две седмици.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Разпоредих в петък на дирекция "Строителен контрол" и на кадастъра да се направи пълна ревизия на Община Варна. Резизията ще започне от 2023 година, тоест ние няма да делим на тази или онази политическа сила, защото не знаем мащабите. Защото ако това е големия мащаб, може да има и по-малки мащаби."

Ще бъдат прегледани всички удостоверения за търпимост, защото може да се окаже, че начинът, по който са били издадени документите за Баба Алино, може да е бил практика, каза още министърът.

"Незаконният град" е израстнал пред очите на две администрации, допълни Шишков. Той беше категоричен, че кметът на Варна трябва да разруши построените вече жилища.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Виновни са управлявакщите и от двете политически сили - от едната политическа сила са започнали, от следващата политическа сила не са ги спряли навреме. И това е създало условието не само да видим този град, създава се условието, че се извършват сделки."

Не може да няма наказателна отговорност, категоричен беше Иван Шишков, много хора са участвали в тази документална измама.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Когато предложих на шефката на Кадастъра сама да си подаде оставката тя каза - Аз нищо нередно не съм направила, защото са й представили едни документи. На мен ми е ясно, че във Варна очевидно се работи по много странен начин, но се работи сплотено - там има един много сплотен колектив от всички институции, които като че ли услужливо работят и са загубили мярката."

Властта във времето назад е виновна само в едно и това е нещото, което от този момент нататък се променя в България - властта трябва да си дава винаги сметката, че когато правиш такива злоупотреби, когато едни чиновници някак си услужливо си затварят очите, може да докараш нещата дотам, че да докараш огромни и материални и морални и психически щети на огромна част от хората, защото в един момент всички, които си купуват, се превръщат в жертва, каза още Шишков.

Вижте целия разговор във видеото

#министър на регионалното развитие и благоустройството #Иван Шишков #Варна #проверка

