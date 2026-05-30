След водното бедствие: Има опасност да рухне мост и да откъсне две села

След водното бедствие във Велико Търново и региона, мост който свързва селата Шемшево и Леденик е сериозно напукан. Хората там настояват за спешни мерки по укрепването му.

Водната стихия миналата седмица е нанесла сериозни щети и тук в селата Леденик и Шемшево има къщи, които са били залети. Залети са и земеделски площи – 40 декара бостан с дини и пъпеши, но през цялата тази седмица хората работиха по възстановяването и справянето с щетите от бедствието.

Преди няколко дни обаче стана ясно, че вследствие на водата, която се вдигна до моста, е разширена пукнатина, която е имало от години, но сега хората настояват да бъдат взети незабавни мерки по укрепване и реконструкция на това съоръжение, което е най-пряката връзка на хората от тези две села с областния град Велико Търново.

Антон Кръстев, кмет на село Леденик: "Има две дилатационни фуги, мисля, че се казват. Едната, от които е тук под нас, от страната на Шемшево, да, безспорно тя има нужда да бъде направена, както и от другата страна, защото на практика това оказва влияние във времето на моста, ако липсва така, а тя наистина липсва и от другата страна липсва. Но като цяло съоръжението е добре за годините си. Има нужда от частичен ремонт, от частично саниране по нова технология, има нужда от почистване на северния отвор, което да направи допълнителен... Това е, смятам, в основата да бъде направен достъп на водата да не залива селата.“

Хората тук инициираха и подписка, с която призовават отговорните институции да вземат спешни мерки.