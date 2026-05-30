Нов колективен трудов договор ще гарантира заплатите и социалните придобивки във ВМЗ - Сопот

След проведени преговори между двете синдикални организации на КНСБ и СС „Подкрепа“ във ВМЗ Сопот и ръководството на дружеството, бе постигнато окончателно споразумение по новия Колективен трудов договор.

Договорът вече е одобрен от министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, след като му бе изпратен за съгласуване.

Официалното подписване на Колективния трудов договор ще се състои на 1 юни, понеделник.

Новият КТД гарантира справедливи трудови възнаграждения за работниците и служителите, както и запазване на социалните придобивки в предприятието.

В договора е предвидена и възможност при добри финансови резултати на дружеството да бъдат изплащани допълнителни парични надбавки за Великден и Коледа.

С подписването на новия договор се очаква да бъде осигурена по-голяма стабилност и сигурност за работещите във ВМЗ Сопот.