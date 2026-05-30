Ученици от цялата страна се състезават с водородни автомобили в Бургас

Бургас е домакин на Националното състезание Horizon Grand Prix 2026 за водородно задвижвани автомобили. В надпреварата участват ученици от 15 училища в 11 български града, които през последната година са разработвали собствени модели на автомобили, задвижвани с водород.

Състезанието се провежда в спортна зала „Младост“, а участниците от 8 до 12 клас демонстрират знания и умения в областта на инженерните науки, иновациите и устойчивите технологии. В рамките на четиричасова надпревара отборите трябва да постигнат максимална енергийна ефективност на своите автомобили в мащаб 1:10, задвижван от водород и горивна клетка. Победител ще бъде отборът, който успее да направи най-много обиколки с равни количества водородни контейнери и батерия.

Победителите ще представят България на Световното първенство Horizon Grand Prix в Швейцария в края на юни. Тази година състезанието събира рекорден брой участници от цялата страна.