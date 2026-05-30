Римски легионери демонстрираха подготовка за битка в Русе

Жителите и гостите на Русе имаха възможност да се пренесат назад във времето до епохата на Римската империя. Регионалният исторически музей в крайдунавския град организира днес традиционното събитие „Римски пазар“.

Основният акцент бе възстановката на Първи италийски легион, който е бил разположен в региона. Военното формирование е създадено от Нерон, като първоначалната му база е в Лион, но впоследствие се премества в Дуросторум (дн. Силистра) и се установява окончателно в Нове (дн. Свищов).

Посетителите имаха възможност да видят как се въоръжават бойците, подготовката им за реална битка и как изглежда автентичното бойно снаряжение. Занаятчии пък демонстрираха различни изделия, като разказаха за изработването и предназначението им в тогавашната пазарна среда.

Събитието се проведе в римската крепост „Сексагинта Приста“. Това е едно от старите имена на Русе, което в превод от латински означава „Пристанище на шейсетте кораба“.