Стилияна Николова донесе нова радост на България със...
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Съдът разреши окончателно премахването на автокъща в Борисовата градина

Снимка: БТА
Правосъдието потвърди за пореден път, че законът в София е един за всички. Снощи съдът отхвърли и второто искане на бившата автокъща в Борисовата градина за прекратяване на принудителното премахване на незаконните съоръжения в Борисовата градина. Това се посочва в съобщение от пресцентъра на Столичната община.

С това решение опитите за блокиране на Общината чрез процедурни хватки се провалиха окончателно, а дейностите по разчистване на терена продължават. Продължава демонтажът и транспортирането извън Борисовата градина на незаконно поставените масивни чадъри. Към момента четири от шестте чадъра са напълно премахнати, остават два, информират от Общината.

От общинската администрация припомнят, че развитието по казуса идва след жалба на ползвателите, която беше разделена на две съдебни производства. Първото – за фактическите действия на администрацията, беше отхвърлено на първа инстанция. По второто производство, насочено директно срещу заповедта за премахване, съдът отхвърли искането за спиране на принудителното изпълнение, като това решение е окончателно и не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

„Това не е дело на Столична срещу собствениците на автокъща. Това е дело на софиянци срещу незаконното превземане на Борисовата градина от някой, който е свикнал да бъде недосегаем“, заяви заместник-кметът по правните въпроси Станислав Дъров, цитиран от общинския пресцентър.

От Общината припомнят, че на 20 май СО започна принудителния демонтаж на шест масивни метални чадъра, които в продължение на 25 години заемаха близо три декара от парка.

След окончателното премахване на незаконните конструкции и фактическото влизане във владение на имота, Столичната община ще започне планиране на неговото благоустрояване. Дългосрочната стратегия за терена е заложена в новия Подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина, чието финално обсъждане започна на 28 май.

От Общината подчертават, че устройственият план задава само рамката и възможностите. Конкретните проектни решения ще бъдат взети след приключване на обществените обсъждания, задължителна оценка на въздействието върху околната среда и детайлно проектиране, което да гарантира опазването на всяко дърво.

#Автокъща в Борисовата градина #Столична община

