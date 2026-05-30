Александър Манолев за БНТ: Имам информация, че окончателно съм изваден от списъка на Държавния департамент на САЩ

Имам информация, че съм окончателно изваден от списъка по чл. 7031(c) на Държавния департамент на САЩ и всички санкции спрямо мен са премахнати.

Това заяви за БНТ бившият зам.-министър на икономиката Александър Манолев.

"Доколкото ми е известно, никога подобно решение на американските власти не е било преразглеждано. Това е категорично доказателство за огромната несправедливост, която преди 5 години беше извършена спрямо мен. Щастлив съм, че след като спечелих всички дела срещу мен в България, сега идва и тази новина от Вашингтон. Лъжите по мой адрес издържаха 5 години. Истината остава завинаги, написа още Манолев.

По-рано днес новината за изваждането на Манолев от така наречения "Списък Магнитски" след преразглеждане на случая от американските институции съобщи американски журналист, кореспондент в Белия дом в своя блог.