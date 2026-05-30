От "Възраждане" сезират прокуратурата за манипулации на финансовото състояние на държавата при приемането в еврозоната

От "Възраждане" ще внесем жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от министър-председателя Румен Радев за извършените манипулации по отношение на финансовото състояние на държавата при приемането на България в еврозоната. Това каза Петър Петров от "Възраждане" пред журналисти.

В сигнала претендираме, че са извършени престъпления по служба, документни престъпления, добави Петров. Ще настояваме за разследване на действия на предходното редовно правителство, действията на БНБ и на Националния статистически институт.

"Искаме прокуратурата и съдът да установят има ли виновни за тези мащабни престъпления, причинили огромни щети на българския народ и те да понесат съдебна отговорност", заяви той.

Не трябва само да се обявява, че положението е лошо и са извършени манипулации, а трябва да се потърси реална отговорност от лицата, които са ги извършили. Надявам се, че с бързия избор на Висш съдебен съвет и чрез последващия избор на нов главен прокурор, нашият сигнал ще бъде взет под сериозно внимание, посочи Петров.