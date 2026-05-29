10 държави от ЕС са в свръхдефицит, какво следва - коментират икономисти

10 държави-членки в момента са в процедура по свръхдефицит. Дали България ще стане 11-ата ще стане ясно в рамките на пролетния пакет на европейския семестър на 3 юни.
Европейската комисия ще излезе с доклади за всички държави-членки и препоръки към тях. Именнно в такъв доклад се очаква Комисията да направи предложение към Съвета на Европейския съюз за констатиране на прекомерен дефицит. Следва Съветът да излезе с решение и коригиращи мерки през юли.
Така, България ще има 6-месечен срок да предприеме коригиращи действия.
В позиция до "По света и у нас" служебният финансов министър Георги Клисурски посочи, че България все още не е влязла в процедура, а ако до юли правителството представи бюджет за 2026-а с дефицит до 3%, което да се запази следващите 3 години, няма да влезем в такава процедура, нито ще търпим санкции. По думите му управляващите имат мнозинство да приемат бюджет, който да отговаря на изискванията, но въпросът е дали имат воля за това.
И още - данните за 3.5% дефицит за 2025 година предстоят да бъдат ревизирани в есенната оценка на Евростат в посока вероятно нагоре.
Юлиан Войнов, икономист: "Ако не изпълним заложените мерки в програмата, която трябва да бъде приета за намаляване на бюджетния дефицит, ще плащаме реална глоба от 0,05% на година и тази програма, ако не бъде изпълнена в рамките на 4 години, ние ще бъдем глобени с 200 милиона евро реални пари."
Петър Ганев, старши икономист в ИПИ: "Ние също имаме опит да влизаме и излизаме от тази процедура, но винаги е анализ, който изследва каква е причината за дефицита, който имаш, но и какъв е средносрочният план, какъв е фискално-структурният план за разходите – как те ще нарастват през следващите години."
Мария Минчева, БСК: "Всяка държава е длъжна в шестмесечен срок да демонстрира коригиращи действия. В контекста на бюджетната процедура това означава, че още по-валидни стават препоръките на работодателските организации да се мисли за едно много сериозно оптимизиране на разходната част."
Стоян Панчев, икономист, ЕКИП: "Този дефицит, който беше представен публично и с който бяхме приети в еврозоната, не отговаря на реалността. Истинският дефицит за 2025 г. е значително по-голям."