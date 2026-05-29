10 държави от ЕС са в свръхдефицит, какво следва - коментират икономисти

10 държави-членки в момента са в процедура по свръхдефицит. Дали България ще стане 11-ата ще стане ясно в рамките на пролетния пакет на европейския семестър на 3 юни.

Европейската комисия ще излезе с доклади за всички държави-членки и препоръки към тях. Именнно в такъв доклад се очаква Комисията да направи предложение към Съвета на Европейския съюз за констатиране на прекомерен дефицит. Следва Съветът да излезе с решение и коригиращи мерки през юли.

Така, България ще има 6-месечен срок да предприеме коригиращи действия.

В позиция до "По света и у нас" служебният финансов министър Георги Клисурски посочи, че България все още не е влязла в процедура, а ако до юли правителството представи бюджет за 2026-а с дефицит до 3%, което да се запази следващите 3 години, няма да влезем в такава процедура, нито ще търпим санкции. По думите му управляващите имат мнозинство да приемат бюджет, който да отговаря на изискванията, но въпросът е дали имат воля за това.

И още - данните за 3.5% дефицит за 2025 година предстоят да бъдат ревизирани в есенната оценка на Евростат в посока вероятно нагоре.

Юлиан Войнов, икономист: "Ако не изпълним заложените мерки в програмата, която трябва да бъде приета за намаляване на бюджетния дефицит, ще плащаме реална глоба от 0,05% на година и тази програма, ако не бъде изпълнена в рамките на 4 години, ние ще бъдем глобени с 200 милиона евро реални пари."