Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за...
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца...
Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Американец спечели Кралския 19-и етап на Джирото (Гледайте най-интересното тук)

Джиро д'Италия
Снимка: БТА
Американецът Сеп Къс от отбора Висма-Лийз а байк спечели 19-ия етап от Обиколката на Италия, който премина между Фелтре и Алеге (151 км) и бе определен като „кралски“ заради петте тежки изкачвания и финала на 1456 метра надморска височина.

Това е 12-ата професионална победа в кариерата на Къс, който вече има успехи и в трите големи колоездачни обиколки в Европа. Той финишира за 4:28.33 часа. За отбора му това е пета етапна победа в тазгодишното издание на Джиро д’Италия.

Още в началните километри еквадорецът Джонатан Нарваес получи силни болки и след консултация с щаба бе взето решение да прекрати участието си в състезанието.

Стартът на етапа бе белязан от активно каране, като в началото Филипо Гана и представители на Лидл-Трек се движиха в челото. Малко по-късно атака предприе австриецът Тобиас Байер от Алпесин-Премиер Тек, но опитът му за откъсване бе бързо неутрализиран от основната група.

В средната част на етапа се оформи нова група на бягство, в която водеща роля имаше италианецът Джулио Чиконе от Лидл-Трек. Той спечели една от премиите за изкачване и си осигури синята фланелка, като вече има аванс от 45 точки пред лидера в генералното класиране Йонас Вингегор.

Около 14 километра преди финала Чиконе водеше с 58 секунди пред преследвачите и с около две минути и половина пред групата на розовата фланелка. Два километра преди края Сеп Къс успя да го настигне и да го изпревари, след което увеличи темпото до финала.

Къс пресече финалната линия първи. Втори се нареди канадецът Дерек Ги от Лидл-Трек на 13 секунди, а Чиконе остана трети на 36 секунди зад победителя.

В генералното класиране начело остава датчанинът Йонас Вингегор с общо време 75:13.16 часа. Той има преднина от малко над 4 минути пред австриеца Феликс Гал (Декатлон), а на трето място вече излезе австралиецът Джай Хиндли от Ред Бул Бора, който изостава с 5:04 минути.

Всичко прелюбопитно от 19-ия етап на Джиро д'Италия можете да проследите от репортажа във видеото!

Спортни новини 29.05.2026 г., 20:50 ч.
Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
