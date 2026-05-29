Георги Костадинов пред БНТ: Левскарите заслужават да гледат любимия си отбор на по-добро място

Столична община издаде виза за проектиране на бъдещето съоръжение.
Важна стъпка за Левски към нов стадион. Столична община издаде виза за проектиране на бъдещето съоръжение. Документът определя рамката на проекта както за новия дом на „сините“, така и за цялата прилежаща инфраструктура в комплекс „Георги Аспарухов“.
В ексклузивно интервю за БНТ, новият спортен директор на Левски Георги Костадинов заяви, че в плановете на клуба е обновяване на базата, използвана от детско-юношеската школа.
„Цялата левскарска общност заслужава да гледа любимия си отбор на едно по-добро, по-сигурно, по-комфортно място. Това е нещо, което ще подобри не само нашия клуб, но и цялата българска действителност. Също така ще се направят немалко промени свързани и с инфраструктурата около стадиона, свързани с школата, с тренировъчните игрища за юношите. Това са неща, които предстоят, които в момента започват да се реализират“, каза бившият капитан на Левски.
Според Костадинов, пред Левски предстоят много емоционални вечери в европейските клубни турнири.
„За да стане това нещо, ние също така осъзнаваме, че е най-важно във философията на отбора да бъде ясно изградено, ако имаш стил на игра, който се надгражда, стил на игра, който се отличава, то резултатът ще дойде в един момент“, добави бившият полузащитник.
Цялото интервю с Георги Костадинов може да гледате в „Арена спорт“ тази неделя от 12:30 часа по БНТ1.