Георги Костадинов пред БНТ: Левскарите заслужават да гледат любимия си отбор на по-добро място

Важна стъпка за Левски към нов стадион. Столична община издаде виза за проектиране на бъдещето съоръжение. Документът определя рамката на проекта както за новия дом на „сините“, така и за цялата прилежаща инфраструктура в комплекс „Георги Аспарухов“.

В ексклузивно интервю за БНТ, новият спортен директор на Левски Георги Костадинов заяви, че в плановете на клуба е обновяване на базата, използвана от детско-юношеската школа.

„Цялата левскарска общност заслужава да гледа любимия си отбор на едно по-добро, по-сигурно, по-комфортно място. Това е нещо, което ще подобри не само нашия клуб, но и цялата българска действителност. Също така ще се направят немалко промени свързани и с инфраструктурата около стадиона, свързани с школата, с тренировъчните игрища за юношите. Това са неща, които предстоят, които в момента започват да се реализират“, каза бившият капитан на Левски.

Според Костадинов, пред Левски предстоят много емоционални вечери в европейските клубни турнири.

„За да стане това нещо, ние също така осъзнаваме, че е най-важно във философията на отбора да бъде ясно изградено, ако имаш стил на игра, който се надгражда, стил на игра, който се отличава, то резултатът ще дойде в един момент“, добави бившият полузащитник.

