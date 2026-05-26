Левски: Радваме се да приветстваме лидера и директора Георги Костадинов

От Левски излязоха със специално обръщение към капитана Георги Костадинов, който изигра последния си мач срещу ЦСКА 1948.

Известно е, че след края на сезона халфът става новият спортен директор на "сините".

Изявление на клуба:

В мача с ЦСКА 1948 последния си двубой със синия екип изигра капитанът на Левски Георги Костадинов. Жоро не е просто поредният футболист, той е лидер, капитан, фигура за подражание в съблекалнята, на терена и в живота.

Затова днес казваме не сбогом, а довиждане. Мъчно ни е, че губим капитана и футболиста Георги Костадинов, но се радваме да приветстваме лидера и директора Георги Костадинов.

Благодарим ти, Жоро, за всички емоции, за цялата отдаденост, за всичко, което даде на клуба. Пожелаваме ти успех в новото начинание и нямаме съмнение, че ще успееш да ни поведеш към още по-големи върхове.