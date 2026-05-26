Аякс и Брага са варианти пред ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

Отборът на ЦСКА 1948, който стана третият български евроучастник след шампиона Левски и носителя на Купата на България ЦСКА, ще има привилегията, както и в последните години, да пропусне първия кръг на Лигата на конференциите. В него ще участват 52 отбора от страни с по-ниски коефициенти в Европа.

ЦСКА 1948 със сигурност няма да бъде поставен във втория кръг на турнира, жребият за който ще се тегли на 17 юни, а мачовете са предвидени за 23 и 30 юли. Тимът има личен коефициент 3.500, но ще участва с този на България, който е по-висок - 4.212. Това автоматично го праща в урната с по-ниско поставени отбори. Преди тегленето на жребия ще има разбивка, като в потока на поставените има силни съперници, като Брага, Аякс, ФК Копенхаген, Рапид Виена, Панатинайкос, но и по-скромни тимове - босненският Зрински Мостар, арменският Ноа, Тобол Кустанаи от Казахстан, Торшавн от Фарьорските острови и други.

Има голяма разлика при втория български участник в Лигата на конференциите, в зависимост на това дали той ще бъде Лудогорец или Локомотив Пловдив.

Със силните си мачове в Европа и постоянно участие в групова фаза Лудогорец има натрупан коефициент от 28,750, което би му позволило да е поставен не само при жребия във втория кръг, но евентуално да бъде в урната с по-силните тимове дори и в плейофния четвърти кръг, тъй като има малко отбори, които превъзхождат тима от Разград, като сред тях дори не са английският Брайтън (23.837) или испанският Хетафе (19.409).

Локомотив Пловдив има коефициент личен 2.000, но също ще вземе по-високия на България - 4.212. Това го поставя в същата роля като ЦСКА 1948 и ще трябва да мине по-трудния път, разчитайки на благосклонен жребий.