Откриха тялото на издирвания след наводненията край...
Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от...
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Аякс и Брага са варианти пред ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
"Червените" прескачат първия кръг в турнира.

ЦСКА 1948
Снимка: Startphoto.bg
Отборът на ЦСКА 1948, който стана третият български евроучастник след шампиона Левски и носителя на Купата на България ЦСКА, ще има привилегията, както и в последните години, да пропусне първия кръг на Лигата на конференциите. В него ще участват 52 отбора от страни с по-ниски коефициенти в Европа.

ЦСКА 1948 със сигурност няма да бъде поставен във втория кръг на турнира, жребият за който ще се тегли на 17 юни, а мачовете са предвидени за 23 и 30 юли. Тимът има личен коефициент 3.500, но ще участва с този на България, който е по-висок - 4.212. Това автоматично го праща в урната с по-ниско поставени отбори. Преди тегленето на жребия ще има разбивка, като в потока на поставените има силни съперници, като Брага, Аякс, ФК Копенхаген, Рапид Виена, Панатинайкос, но и по-скромни тимове - босненският Зрински Мостар, арменският Ноа, Тобол Кустанаи от Казахстан, Торшавн от Фарьорските острови и други.

Има голяма разлика при втория български участник в Лигата на конференциите, в зависимост на това дали той ще бъде Лудогорец или Локомотив Пловдив.

Със силните си мачове в Европа и постоянно участие в групова фаза Лудогорец има натрупан коефициент от 28,750, което би му позволило да е поставен не само при жребия във втория кръг, но евентуално да бъде в урната с по-силните тимове дори и в плейофния четвърти кръг, тъй като има малко отбори, които превъзхождат тима от Разград, като сред тях дори не са английският Брайтън (23.837) или испанският Хетафе (19.409).

Локомотив Пловдив има коефициент личен 2.000, но също ще вземе по-високия на България - 4.212. Това го поставя в същата роля като ЦСКА 1948 и ще трябва да мине по-трудния път, разчитайки на благосклонен жребий.

#Лига на конференциите #Брага #ЦСКА 1948 #Аякс

Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна започва с отборната надпревара при девойките
Втора жертва на катастрофата край Симитли
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
Арда се раздели с четирима футболисти
ЦСКА: Станахме свидетели на една от най-бруталните грешки в цялата история на българския футбол ЦСКА: Станахме свидетели на една от най-бруталните грешки в цялата история на българския футбол
Цистерна се обърна край Пловдив и блокира движението на изхода на града към АМ "Тракия"
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
