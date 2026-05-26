Съдийската комисия спря правата на двама рефери след Лудогорец - ЦСКА

Двамата подминаха грубо нарушение на Идан Нахимес от състава на разградчани.

Съдийската комисия на БФС спря за неопределен срок от време правата на футболните съдии Стоян Арсов и Васил Минев след вчерашната среща от 36-ия последен кръг на Първа лига между Лудогорец и ЦСКА , съобщи страницата на централата. Арсов беше главен арбитър на терена, а Минев отговаряше за системата за видеопомощ (ВАР).

Най-напред Арсов, а след това при прегледа и Минев подминаха много грубо нарушение на израелския бранител на домакините Идан Нахмиас, при което логично беше да се отсъди дузпа. Оценките им, поставени от съдийския наблюдател Ичко Лозев, са много ниски и предвид това комисията е решила да ги извади от нарядите.

Арсов и Минев дори може да се простят с местата си в ранглистата за следващия сезон, се казва още в становището. Васил Минев е от младите и нови попълнения и на международната ранглиста от българската квота.

"Във връзка с крайно незадоволителното представяне на съдийската бригада на мача от 36 кръг между ПФК Лудогорец и ЦСКА, правата на главния съдия Стоян Арсов и ВАР рефера на срещата Васил Минев са спрени за неопределен период от време. СК ще преразгледа и евентуалното им участие в предстоящия сезон на efbet Лига. СК ще бъде безкомпромисна, при неспазване и прилагане на правилата на футболната игра", се казва в официалната позиция.

Минев през този сезон има 18 мача във всички турнири, в които е показал общо 75 жълти картона и 5 червени, като е дал и две дузпи. Арсов има 15 мача с 59 жълти картона, 3 червени и 5 отсъдени дузпи.


#Стоян Арсов #Васил Минев #Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА #ПФК Лудогорец #Съдийска комисия към БФС

