Падербон си осигури промоция в Бундеслигата

Падерборн победи Волфсбург с 2:1 след продължения и си осигури промоция в Бундеслигата за трети път в историята на клуба. Тимът на Волфсбург пък изпада от германския футболен елит след 29 години.

След равенство 0:0 като домакини в първия мач миналия четвъртък, гостите от Волфсбург имаше мечтано начало, след като Дженан Пейчинович донесе преднина от 1:0, насочвайки топката в долния ляв ъгъл на вратата на Падерборн още в третата минута.

Йоаким Меле обаче изгонен с червен картон 11 минути по-късно, получавайки два жълти картона в рамките на три минути, а Волфсбург трябваше да доиграе двубоя с човек по-малко.

Отборът на Падерборн се възползва от възможността и спечели след точен удар с глава на Филип Билбия в 38-ата минута за 1:1 и гол на Лорин Курда в 100-ата минута.

Домакините също така два пъти удариха греда в редовното време на срещата.

Падерборн достигна до плейофите за влизане в Бундеслигата, като завърши трети във втора дивизия. Преди това тимът игра в елита през сезони 2014/2015 и 2019/2020, като остана последен и в двата случая.

„Страхотно е. Работихме толкова усилено за това. Беше малко по-лесно с червения картон и запазихме спокойствие“, коментира Курда пред Sky TV.

Шампионът от 2009 година Волфсбург се класира 16-и в Бундеслигата и не успя да се спаси в плейофите, както през 2017-а и 2018 година.

Клубът, собственост на Volkswagen, играеше в елита без прекъсване от 1997 година насам. Това е и второто поредно изпадане от първа дивизия за старши треньора Дитер Хекинг, който отпадна с Бохум миналата година.

Падерборн пък стана едва четвъртият тим от втора дивизия, който печели в плейоф в 18 издания, откакто мачът беше върнат през 2009-а.

Шалке 04 и дебютантът Елферсберг са другите отбори, които спечелиха промоция в елита, докато Волфсбург се присъединява към останалите изпадащи - Санкт Паули и Хайденхайм.