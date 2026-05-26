Христо Янев: Когато се обединим, могат да се получат много хубави неща 

Христо Янев подходи философски след края на сезона на ЦСКА в Първа лига. „Армейците“ отстъпиха пред Лудогорец с 0:1 на „Хювефарма Арена“. Макар поражението, което „червените“ допуснаха, старши треньорът остана доволен от видяното.

"Видяхме хубави неща, поздравявам момчетата. Създадохме много ситуации за гол. Нямахме и късмет заради гредата, която ударихме. Някои тънки моменти обърнаха нещата в полза на Лудогорец”, каза наставникът.

„Успяхме да намерим празните пространства и да играем на скорост. Не знам дали друг отбор е създал толкова много положения в Разград. Подходихме сериозно, но съжалявам, че не вкарахме гол и не спечелихме. Играем добре на този етап срещу силния отбор на Лудогорец. Показахме различно лице на ЦСКА срещу този тим", добави той.

"Когато подписвахме договор, исках да радваме хората, да променим начина на игра и да създаваме много положения. Победихме Лудогорец два пъти. Спечелихме трофей. Поздравявам всички в клуба. Когато всички се обединим, могат да се получат много хубави неща. Всички заедно постигнахме този успех за клуба и ще седнем да поговорим за това, което е планирано за клуба и за Христо Янев“, завърши треньорът.