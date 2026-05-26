Микел Старе: Хьогмо е в отпуска, аз водя отбора

Микел Старе окачестви като труден сезона на Лудогорец, който сложи победоносен край и ще играе баражи за Лигата на конференциите. Разградчани надвиха ЦСКА с 1:0 на „Хювефарма Арена“. Асистентът в щаба на „орлите“ коментира и отсъствието на Пер-Матиас Хьогмо, който не бе на пейката, за да води отбора. Помощник-треньорът обясни, че норвежецът отсъства поради семейни причини.

"ЦСКА игра по-силно от нас, имаха повече голови положения. Нашият вратар спаси голяма част от ситуациите и това ни помогна. Направихме промени в тактиката след 30-ата минута и това оказа влияние“, започна той.

„Нямахме толкова много алтернативи на типични крайни бранители. Бяхме принудени от обстоятелствата да играем с трима в защита. Пер е в отпуск заради семейни причини и аз водя отбора в момента. Ние работим с него. Коментираме нещата и това не беше голямо предизвикателство“, допълни испанецът.

„Сезонът е много труден за Лудогорец. Важното е да завършим с успех и да се класираме за евротурнирите. Ще работим на максимум в следващите дни, за да сме подготвени максимално добре за това, което ни очаква в петък“, сподели Састре по адрес на предстоящия бараж с Локомотив Пловдив.